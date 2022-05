Vårt Land: Putins delte signaler

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Russiske styrker i Ukraina forsvarer fedrelandet, hevdet Vladimir Putin i sin tale på den russiske seiersdagen mandag 8. mai. Denne uttalelsen henger sammen med at Putin påstår at vestlige land under USAs ledelse forberedte seg på å angripe Russland. Det kan framstå som om dette er den virkelige grunnen til at Putin gikk til krig mot Ukraina.

Dette er bare en av mange løgnaktige utsagn Putin har kommet med den siste tiden. Svært mye av det Putin har uttalt om krigen i Ukraina framstår som både ren manipulasjon av egen befolkning og ren provokasjon mot vestlige land.

Sammenlignet med kamp mot Nazi-Tyskland

I talen sammenlignet han styrkene i Ukraina med de sovjetiske soldatene som kjempet mot Nazi-Tyskland under andre verdenskrig. Denne uttalelsen faller inn i en serie Nazi-uttalelser Putin har kommet med. Da Vladimir Putin startet invasjonen av Ukraina torsdag 24. februar, uttalte han at begrunnelsen var at han ville «avmilitarisere og avnazifisere Ukraina». Den samme påstanden har Putin og Russland gjentatt mange ganger, blant annet i FNs sikkerhetsråd.

Det har vært spekulert i om Putin ville benytte talen sin 9. mai til å varsle en opptrapping av krigen i Ukraina. Det gjorde han ikke

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj - som selv er jødisk, og har familiemedlemmer som ble drept under holocaust har flere ganger avvist anklagene om nazisme. Flere Russland-eksperter har vist til at årsaken til at Putin bruker denne argumentasjonen er at dette vil kunne falle i god jord i den russiske befolkning som led store tap da de bidro til å nedkjempe Hitler under andre verdenskrig. Nazi-anklagene må derfor forstås som en del av Putins behov for propaganda i eget hjemland.

Ingen opptrapping

Til tross for en rekke usannheter og propagandapregede løgner var det to moment ved Putins tale som Ukraina og vestlige land kan anse som positive tegn. Det har vært spekulert i om Putin ville benytte talen sin 9. mai til å varsle en opptrapping av krigen i Ukraina. Det gjorde han ikke. NTB skriver dessuten at Putin sa at det er viktig å gjøre alt for å unngå at verden igjen rammes av global krig. Tross alt er dette viktige signaler i en alvorlig og uoversiktlig situasjon.

Disse signalene betyr ikke at Putin har gitt opp å vinne krigen i Ukraina. Det betyr heller ikke at han har planer om trappe ned krigen. Men det betyr at det er litt mindre sjanse for en alvorlig eskalering av krigen.