To ferske rapporter tegner et dystert bilde av antisemittiske handlinger på verdensbasis. Organisasjonen Anti-Defamation League (ADL) gir årlig ut rapporter som registrerer antisemittisk vold, angrep og sjikane mot jøder i USA. De har målt hets, vold, og angrep mot amerikanske jøder siden 1979. Så høye tall som de så i 2021 har de aldri sett før, skrev Vårt Land i helgen som var.

Tallet på hendingar er 2.717. Det er ein 34 prosents økning fra året før. USA er ikke alene om økningen i antall hendelser. I Storbritannia er det organisasjonen Community Security Trust (CST) som rapporterer den type hendelser og har gjort det siden 1980-tallet. I 2021 registrerte også de et historisk høyt tall på antisemittiske hendelser.

Jonathan Greenblatt, leder i ADL i USA, forteller at jøder blir angrepet på gata uten annen grunn enn at de er jødiske.

Grunn til bekymring

Tallene og utviklingen er både sjokkerende og skremmende. Begge rapportene gir grunn til dyp bekymring for situasjonen til jøder i vestlige land.

De norske forskerne Vibeke Moe ved HL-senteret og Johannes Due Enstad ved Institutt for samfunnsforskning kommenterer rapportene overfor Vårt Land. De observerer at flere av hendelsene skjer i sammenheng med oppblussinger av konflikten mellom Israel og Palestina. Moe poengterer at «det skjer en kobling mellom Israel og jøder generelt, som gjør at jøder blir stilt til ansvar for israelske forhold».

En slik kobling er svært skadelig og bør møtes med klar motstand, også her til lands. Selv om ikke antallet hendelser er i nærheten av like høyt i Norge som i Storbritannia og USA vet vi at denne typen holdninger også finnes her hjemme.

Et felles ansvar

Ingen jøder, verken i Norge, USA, Storbritannia eller andre steder i verden skal måtte stå til ansvar for staten Israels handlinger.

Storsamfunnet har et viktig ansvar for å motarbeide antijødiske holdninger, ytringer og hendelser. Det ansvaret innebærer også å tydeliggjøre avstanden mellom staten Israels politikk og jødisk tro og kultur. Altfor ofte kobles disse tingene til hverandre, både i mediene, politikken og i den offentlige samtalen.

Denne koblingen er med på å rettferdiggjøre antisemittiske holdninger og handlinger. Derfor er det så viktig at vi tar et tydelig oppgjør med den.

