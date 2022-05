Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Torsdag 5. mai måtte biblioteket i Arendal stenge dørene på grunn av en varslet demonstrasjon fra organisasjonen Sian på torget utenfor. Politiet hadde gitt godkjennelse til markeringen og dens plassering foran inngangen til biblioteket. På forhånd hadde Sian varslet at de ville brenne Koranen, islams hellige bok.

Bråk og uroligheter

Ved flere Sian-demonstrasjoner rundt om i landet har det oppstått bråk og uroligheter, og politiets beredskap var dermed høy på torsdag. Denne gangen gikk det imidlertid rolig for seg, i følge Agderposten. Det tjener Arendals befolkning til ære at de snarere enn å gå til motangrep, lo av Sian og ristet på hodet.

Hvorfor skal Sians marginale budskap få stenge for vanlige folks adgang til en langt bredere og dyperegående vifte av budskap? — Vårt Land

Sian har gjort det til sitt varemerke å brenne Koranen, og det skaper sterke reaksjoner. På Sians nettsider kan vi lese at slike reaksjoner viser fram islams voldsproblemer, og at nettopp det Sian advarer mot utspiller seg på deres egne demonstrasjoner. Antakelig er det en del av Sians bevisste strategi å skape slike situasjoner – en annen strategi kunne jo vært å prøve å bidra til å unngå problematiske situasjoner, snarere enn å oppildne dem.

Ytringsfrihet mot ytringsfrihet

I tilfellet Arendal er imidlertid paradokset et annet. Her må ytringsfrihetens fremste hus – biblioteket – stenge, fordi Sian skal demonstrere sin ytringsfrihet. At politiet valgte å godkjenne denne demonstrasjonen, framstår derfor som merkelig. Hvorfor skal Sians marginale budskap få stenge for vanlige folks adgang til en langt bredere og dyperegående vifte av budskap?

Et leserinnlegg i Vårt Land denne uka retter oppmerksomheten mot Sians godt dokumenterte rasisme. Under flagg av å drive religionskritikk, fremmer Sian svært grove og nedsettende påstander mot muslimer som ikke har noe med deres religion å gjøre. I Norge er hatefulle ytringer forbudt, og vi har fått FN-kritikk for å ikke hindre rasisme.

Sian skal ha sin ytringsfrihet som alle andre. Men når institusjoner som biblioteker og kulturarrangementer må stenges, er vi på ville veier.