Uvanlig tørke

Ikke bare høye gasspriser i Europa påvirker strømprisene – det gjør også klimaendringer i Norge. Det er uvanlig å ha så høye temperaturer så tidlig på våren i deler av landet, melder NVE. Vårt Land skrev nylig på nyhetsplass om at lite nedbør det siste halvåret er én av to faktorer som vil påvirke strømprisene mest fremover. Det har blitt mindre tilsig til vann i vannkraftverkene, og dermed et mindre ressursgrunnlag. Både i fjor høst og siden mars i år har det vært unormalt tørt i Sør-Norge, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

I den offentlige debatten får ofte andre faktorer som dårlig planlegging og norsk energisamarbeid en stor del av skylda for de høye kraftprisene. Klimaendringene som årsak blir ofte underkommunisert.

Vannkrise

Det er ikke bare i Norge at vannkrisen rammer. Det har lenge vært kjent at verden i økende grad står overfor en vannkrise. En fjerdedel av verdens befolkning opplever ekstremt høyt press på vannressursene. Det er i Midtøsten og Nord-Afrika at flest land er rammet. En rapport fra World Resources Institute (2019) viste at 17 land i verden opplever det instituttet definerer som «ekstremt høye nivåer av vannpress».

Det er ikke før de siste årene at Norge har opplevd det samme. For øyeblikket er vann en knapp ressurs i blant annet Norges hovedstad. I Oslo har befolkningen fått beskjed om å spare på vann, dusje mindre og tenke nøye gjennom hva de bruker vann på.

Den siste tiden er det kommet flere meldinger om at Oslos befolkning ikke har tatt oppfordringen om lavt vannbruk på alvor. Vi er åpenbart ikke vant til å tenke at dette gjelder oss.

Både sparing og langsiktighet

Selvsagt må alle i Norge som får beskjed om å spare på vannet gjøre det. Dersom for eksempel Oslos befolkning ikke greier å spare på vann, kan det ramme hele byen i tiden som kommer.

Likevel er det bakteppet som er aller viktigst. Vi må forstå at strømkrise og vannkrise handler om noe mer enn tilfeldige svingninger. Det handler om en natur og en klode som i økende grad er i ubalanse. Dette skjer samtidig som OECD melder at Norge trolig ikke når våre klimamål.

Tiden er inne for å sette inn tøffe tiltak for å få ned klimautslippene våre. Dette må få konsekvenser for både bruk av vann, bruk av olje og gass, nedbygging av sårbar natur, reising, overforbruk av klær og mat og mye annet.

Det er å håpe at vannmangelen som kan ramme flere deler av Norge i sommer får flere til å åpne øynene og kreve handling, slik at Norge når våre klimamål.

