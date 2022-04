Et spark i riktig retning

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Da Norges nyvalgte fotballpresident, Lise Klaveness, tok ordet på Fifa-kongressen 31. mars, var hun instruert av et vedtak fra det ekstraordinære fotballtinget i 2021. Vedtaket, som ble foreslått av 5. divisjonsklubben SK Trane, var at Norges Fotballforbund skulle kritisere Fifa fra talerstolen under årets kongress.

«Nå er vi forpliktet til det, og det er noe vi bare må gjennomføre», sa daværende NFF-president, Terje Svendsen, til NRK den gangen.

Det var imidlertid lite som virket pålagt over måten Klaveness framstod på i Qatar. Den tidligere landslagsspilleren tok utgangspunkt i seg selv og ble personlig. Hun fortalte om hvordan fotball kan bryte ned barrierer og være et felles språk i vanskelige tider.

Og så kom kritikken som bestilt.

Ba Fifa om å være forbilde

I ettertid har det ikke manglet på overskrifter. Den britiske avisen The Independent skriver at Fifa ble skjelt ut i en fordømmende tale fra den norske fotballpresidenten. Men hva var egentlig Klaveness’ budskap?

I løpet av den snaue seks minutter korte talen, formidlet hun verdier som burde være høyt oppe i enhver organisasjon. Hun sa at det internasjonale fotballforbundet må opptre som et forbilde og behandle alle mennesker med respekt og anerkjennelse. Hun snakket videre om det som er blitt åpenbart; at VM 2022 ble tildelt Qatar på en uakseptabel måte og at det har fått uakseptable konsekvenser.

Til slutt ba Klaveness Fifa om følgende: bærekraftige verdier, transparens, utvikling av kvinnefotball og nulltoleranse for korrupsjon. «Fifa må føre an», «Fifa må lede», sa Klaveness.

Mest på spill utenfor banen

Svarene som kom i etterkant, taler for seg selv. Generalsekretæren i Honduras, José Ernesto Mejía, mente at Fifa-kongressen var feil forum for kritikk. Den qatarske VM-sjefen Hassan Al-Thawadi var skuffet over at kritikken ikke ble tatt i et lukket rom.

I pressemøtet etterpå prøvde NRK gjentatte ganger å konfrontere Fifa-president Gianni Infantino med Klaveness’ tale, men den mektige mannen skal ha ignorert NRKs journalist.

Det Fifa først og fremst ønsker nå, er sportslig fokus. Det internasjonale fotballforbundet virker lite villige til å ta en offentlig diskusjon om egen rolle utenfor fotballbanen. Men verken Fifa eller fotballen vil forandres i lukkede møter.

Når budskapet om at Fifa må opptre som et forbilde hysjes ned og får motstand, viser det at fotballen har en lang vei å gå. Fotballkampene kan derfor ikke bli det viktigste i mediedekningen av årets verdensmesterskap. I kampen som pågår utenfor banen, er det mer på spill enn en VM-medalje.

Klaveness’ tale var et spark i riktig retning. Nå må flere fotballnasjoner være på ballen.