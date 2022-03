Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Vårt Land var med da Sp-statsråd Kjersti Toppe startet sin rundtur blant religiøse barne- og ungdomsorganisasjoner denne uka. Hennes mål var både å se hvilken rolle de spiller og kan spille i å bøte på pandemiens konsekvenser og å hjelpe ukrainske flyktninger som kommer til Norge i disse dager. Hun startet med å besøke St. Olav menighets barnekor i Oslo og BLIA Oslo Speiding – en kinesisk-buddhistisk speidergruppe på Smestad. På sin rundtur skal Toppe besøke et knippe aktiviteter for barn og ungdom i regi av trossamfunn.

Toppes besøk er også en stor anerkjennelse av at religiøse organisasjoner og tro spiller en sentral rolle i mange barn og ungdommers liv — Vårt Land

Søndag deltok Toppe dessuten i en samtale i Mariakirken i hjembyen Bergen. Hun forteller at gudstjenesten der ble en påminnelse om hvor viktig Den norske kirke kan være også for flyktningene fra Ukraina som ankommer Norge nå.

[ Røde Kors uroa: – Pandemien har lagt grunnlag for varige forskjellar og utanforskap ]

Limet i samfunnet

Bakteppet for Toppes tur er dystert. Slik Vårt Land skriver på nyhetsplass, har pandemien fått negative virkninger for barn og ungdom. Køene til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (Bup) er lange. På to år økte antall henvisninger dit med 28 prosent, meldte Aftenposten nylig. Fagfolk avisen snakket med, beskrev pandemien som «et generasjonstraume». Til Vårt Land sier Toppe at hun er skremt når hun ser rapportene som hvordan barn og ungdom er rammet.

Toppe sier hun er svært opptatt av unges psykiske helse framover. Men hun peker på at det offentlig ikke klarer jobben med å bøte på traumet for mange barn og unge. Og hun legger vekt på at samfunnet er helt avhengig av ideelle organisasjoner og frivillighet i dette viktige arbeidet. Toppe omtaler den frivillige innsatsen som blir lagt ned som «limet i samfunnet».

Viktig signal

Det at Toppe nå bruker tiden til å besøke og verdsette den store og frivillige jobben som blir gjort av religiøse barne- og ungdomsorganisasjoner, er viktig signal fra regjeringen Støre. At regjeringen nå også trapper opp tilskudd til slike organisasjoner, er både viktig og nødvendig. Disse organisasjonene kan nå mange som ikke blir nådd av det offentlige. Ikke minst flyktninger som nå kommer til landet.

[ Sliter med å nå utsatte innvandrerbarn ]

Toppes besøk er også en stor anerkjennelse av at religiøse organisasjoner og tro spiller en sentral rolle i mange barn og ungdommers liv. Dette gjelder selvsagt i gode dager, men også når barn og ungdoms sliter, slik som nå. At hun bruker tid på å besøke disse organisasjonene betyr også at hun tar med seg inntrykkene av det viktig arbeidet de gjør inn i regjeringens prioriteringer framover. Også det er viktig.