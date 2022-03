Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Brødkurven bombes», sa FNs generalsekretær António Guterres. Ukraina og Russland står for en fjerdedel av verdens eksport av hvete, og produserer også en rekke andre viktige matvarer. Krigen fører til en stans i denne viktige delen av verdens matforsyning. Hvor varig dette blir, vet vi ikke, men det kommer i alle fall til å bidra til en kraftig økning i prisene på mat i tiden som kommer.

I tillegg til krigen kommer ettervirkningen av pandemien. Manglende produksjon som følge av nedstengning og transportproblemer har allerede ført til stigende matvarepriser.

Norske forbrukere merker det på lommeboka. Når det kommer på toppen av høyere priser på strøm og bensin og økende renter, kan det røyne på for mange. Det er også et spørsmål om vi har god nok beredskap for matvaresikkerhet.

Matvarekrise kan føre til konflikter

Men våre problemer blir likevel små sett i forhold til hva denne krisen kan bety for verdens fattige. Pandemien har allerede ført til sterk økning i prisene på matvarer. Selv om maten finnes, har ikke folk råd til å kjøpe den. Underernæring og direkte sult er resultatet.

Mens Norge har penger til å kjøpe mat også når prisene stiger, er det mange land som ikke har muligheten til det. Dyr mat og knapphet på mat kan skape mer sosial uro i land der det allerede er liten tillit til myndighetene. Konfliktene mellom stater kan også øke i kampen om ressursene. I sin tur kan konflikter bidra til enda lavere matproduksjon og større problemer med fordeling.

Mat er det mest grunnleggende

Hjelpeorganisasjoner som Verdens matvareprogram trenger mer penger for å kunne kjøpe inn mat til de som trenger det mest. Den rike verdens regjeringer har alle store behov å dekke innenlands som følge av pandemien og energikrisen. Det gjør det mer krevende å skaffe penger til å dekke de fattiges grunnleggende behov.

I første omgang trengs det nødhjelp. Men vel så viktig er det å gjøre noe for å øke produksjonen i fattige land. Mange av dem har gode muligheter for matproduksjon, men markedssystemet og politiske hindringer gjør at det ikke utnyttes. Konflikt og krig ødelegger også for matproduksjonen.

Det er mange og krevende oppgaver verdens regjeringer nå står overfor. Men å skaffe mat til alle i verden er tross alt det mest grunnleggende. Det er noe vi alle er nødt til å ta konsekvensene av.