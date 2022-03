Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Bildene av kvinner, barn og eldre som strømmer ut av Ukraina på flukt fra Putins krigsmaskin gjør enormt inntrykk. Vi kjenner alle et behov for å gjøre noe, og det har utløst en stor vilje til å hjelpe. Den viljen til innsats som privatpersoner og organisasjoner viser, er både positiv og gledelig og fortjener full støtte.

Flyktningestrømmen har gitt store utfordringer til Ukrainas nærmeste naboland. Det er også i denne krisen viktig å gjøre en innsats i nærområdene. Norge kan først og fremst bidra med penger - noe som blir enda mer naturlig når vi vet at vi tjener gode penger på høye olje- og gasspriser. Norske frivillige organisasjoner gjør også en stor innsats, og bør forvente full støtte fra norske myndigheter.

Nærområdene må avlastes

Men heller ikke i denne flyktningekrisen er det riktig å la nærområdene bære alle byrdene. EU arbeider med å få til en fordelingsmekanisme for flyktninger fra Ukraina. Det mislyktes som kjent når det gjaldt flyktningene fra Syria. Nå er mulighetene for det bedre. Selv om Norge ikke er medlem av EU, må vi stille opp og ta vår del. Men vi kan allerede nå gi klar beskjed om at vi uansett er villige til å avlaste landene i nærområdene.

Ukrainske borgere med biometriske pass kan komme til Norge på turistvisum. En del privatpersoner og sammenslutninger har på egen hånd organisert transport til Norge. Det er i utgangspunktet positivt. Men dette må foregå i ordnede former. Særlig fordi vi også vet at i kaoset på grensen til Ukraina er det menneskesmuglere som kan forsøke å ta seg til rette.

Flyktningene som kommer hit må registrere seg som asylsøkere, uansett hvordan de er kommet hit, og det offentlige må bære hovedansvaret for å følge dem opp.

Privat innsats trengs også

Det blir trolig behov for all den hjelp privatpersoner kan gi. Selv om kapasiteten i asylmottak bygges opp, er det bra at det nå åpnes for at også private hjem kan huse asylsøkere. Kommunene må få den støtten de trenger, uansett om det er offentlige eller private som stiller opp. Det er også bra at det åpnes for en enklere prosess for bosetting og integrering.

Flyktningene fra Ukraina er i en spesiell situasjon. Det er en stor overvekt av kvinner, barn og eldre. De fleste vil trolig hjem hvis det er mulig. Men det kan også bli store utfordringer med familiegjenforening, integrering og bosetting dersom situasjonen i Ukraina ikke gjør det mulig.

Derfor er det viktig at vi tenker langsiktig, og ikke bare møter den akutte situasjonen. Og dette må heller ikke gå ut over vår vilje til å hjelpe flyktninger fra andre steder, som kan ha like stort behov for det.

