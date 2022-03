Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Delrapporten fra FNs klimapanel som ble offentliggjort mandag slår fast det vi vet: Klimaendringene kommer i større skala enn tidligere antatt. Den globale temperaturøkningen har allerede store konsekvenser for naturen og menneskeheten. Verre vil det bli. Klimapanelet har i større grad enn i tidligere rapporter integrert kunnskap på tvers av fag, både innen natur, økologi, økonomi og samfunnsvitenskap.

Rapporten Virkninger, tilpasning og sårbarhet er del to av den sjette hovedrapporten fra klimapanelet. Første del kom i august. Vårt Land skrev om den ferske delrapporten mandag: Alt liv på jorden, fra økosystemer til menneskeheten, er sårbart for et endret klima, og klimapanelet understreker både hvor sterkt alt henger sammen, og at alle vil merke følgene.

Fattige mest utsatt

Klimaendringene rammer allerede og vil framover ramme noen regioner atskillig hardere enn andre. En rød tråd er at de delene av verden som er fattigst og mest utsatt fra før, er de som får merke klimaendringene mest, og samtidig har dårligst ressurser til å beskytte seg mot dem.

En rekke organisasjoner har i årtier ropt varsko. Nå er det enda tydeligere:

Naja Møretrø, leder for Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjonen Changemaker sier dette til Vår Land: «Hvis ikke denne rapporten får noe til å skje, er det vanskelig å tro at noe får det. Alvoret stiger i takt med den globale oppvarmingen. Områder i verden kommer til å bli ubeboelige. Det betyr liv eller død for millioner av mennesker».

Selv om klimaendringene allerede er her, er det mye som kan gjøres for å dempe de alvorlige endringene som er på vei — Vårt Land

Gina Gylver, leder for Natur og Ungdom, mener rapporten viser at tiden for komfortable klimatiltak er forbi. Hun sier at tiden er kastet bort med halvhjertede forsøk: «Vi trenger en regjering som er modig nok til å gjennomføre tiltak som monner, ikke bare det som er lettest».

Det kommer til å koste

Også den siste delrapporten er forstemmende lesning. Og det er ille at så lite er skjedd siden den forrige delrapporten. Også den tegnet det samme dystre bildet.

Selv om klimaendringene allerede er her, er det mye som kan gjøres for å dempe de alvorlige endringene som er på vei. Vi må kutte i alle sektorer som: Bruk av bil og fly, pumping av olje, kasting av klær og mat og utslippene i landbruk og industri. Det kommer til å koste.

Men alternativet koster betydelig mer. Vi håper vår egen regjering forstår det store og tunge alvoret, og setter i gang tiltak over en bred front.