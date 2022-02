Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I Norge har det heldigvis vært stor enighet om norsk medlemskap i Nato, med få unntak. SV og Rødt har lenge vært kritiske til Nato-medlemskapet, mest på grunn av sin skepsis til amerikansk hegemoni. I lengre tid har derfor krefter fra disse partiene vært opptatt av å legge skyld på Nato for eskaleringen i Ukraina. Nå som Vladimir Putin og det russiske regimet har vist det sanne ansiktet sitt, bør det ikke lenger være noen tvil om hvem som bærer ansvaret. Venstrepartienes lyst til å melde Norge ut av Nato bør også møtes med et mer kritisk blikk enn tidligere.

Sove trygt om natten

Nato-medlemskapet er nå utvilsomt Norges viktigste sikkerhetsgaranti. Det samme gjelder for Nato-landene i Baltikum og Øst-Europa. Den russiske militærmaskinen har ingenting å stille opp med mot Natos samlede militære kapasitet. Alliansen er en defensiv forsvarsallianse mot nettopp den typen aggresjon som Putins Russland nå viser i Ukraina. Det er grunnen til at estere, litauere, latviere og folk i Finnmark kan sove trygt om natten.

Det er uansett gode grunner til at Norge og resten av Nato-alliansen bør holde godt fast i medlemskapet, som et bolverk mot militær maktbruk fra krefter med helt andre verdier enn den alliansen står for. — Vårt Land

Krigen i Ukraina er et veiskille i moderne historie. Frem til nå har mange trodd at offensive angrepskriger var et tilbakelagt kapittel. Det som skjer i Ukraina viser at viljen til maktbruk bare handler om hvilket verdens- og verdisyn den politiske ledelsen i et land har. Vi vet at det kinesiske regimet støtter Russlands handlinger i Ukraina. Dermed ser krigen i Ukraina også ut til å handle om en kamp mellom demokrati og diktatur, frihet og undertrykking.

Bolverk mot maktbruk

Nato-alliansen er ikke like enig internt som den har vært i perioder av dens eksistens. Blant annet har land som Ungarn og Tyrkia hatt en bekymringsfull, autoritær utvikling de siste årene. Likevel står disse landene fortsatt for en helt annen samfunnsmodell enn den russiske og kinesiske. Kanskje kan krigen i Ukraina bidra til å stoppe de autoritære tendensene i Tyrkia og Ungarn, ved at Russland ikke lenger fremstår som en attraktiv partner.

Det er uansett gode grunner til at Norge og resten av Nato-alliansen bør holde godt fast i medlemskapet, som et bolverk mot militær maktbruk fra krefter med helt andre verdier enn den alliansen står for.