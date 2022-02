Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I fjor trådte den nye kringkastingsloven i kraft. Den gjør det mulig for Medietilsynet å stoppe utenlandsk pengespillreklame, rettet mot norske TV-seere. Målet var å komme til livs noen av de enorme negative konsekvensene av gambling og pengespill. Mange som sliter, spiller bort privatøkonomien. Mange familier har gått i oppløsning på grunn av gambling. Noen skaffer seg gjeld for resten av livet. Avhengigheten til pengespill er derfor en tragisk samfunnsutfordring.

Modig Grande

En av måtene å få redusert problemet, er å gjøre pengespill mindre tilgjengelig. Gjennom at utenlandske pengespillselskaper har fått reklamere på norske TV-kanaler, har produktene deres fått en langt større målgruppe enn de hadde trengt å få. Flere var kritiske til at et forbud mot utenlandsk pengespillreklame ville ha effekt. Oslo Economics pekte også på at et forbud ville ha negativ effekt for TV-stasjonene, fordi det ville føre til et inntektstap på 250 til 500 millioner. Det igjen ville føre til lavere investeringer i norsk TV-innhold, hevdet analyseselskapet.

For Discovery virker det viktigere å tjene penger på folk som sliter med pengespill, enn å ta ansvar og følge loven. — Vårt Land

Nå viser ferske tall fra Medietilsynet at de dystre spådommene er gjort til skamme. Reklamemarkedet for utenlandske pengespill falt med 35 prosent, mens norsk pengespillreklame falt med 27 prosent siden innføringen av forbudet. Politikerne som tok et verdivalg i kampen mot pengespill, i solidaritet med dem som sliter, fikk til forandring. En av dem som skal ha æren for dette, er tidligere kulturminister Trine Skei Grande fra Venstre.

Discovery bryter loven

Tallene fra Medietilsynet viser også at annen reklame har kompensert for redusert pengebruk på pengespillreklame. Det ble rett og slett investert mer i annen TV-reklame, som igjen kan legge død bekymringen for mindre produksjon av norsk TV-innhold.

Nå jobber Medietilsynet videre med å stanse tilgangen til pengespillreklame på norsk fjernsyn. Det er for eksempel alvorlig at Discovery sine TV-kanaler FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge bryter loven. En mulig løsning er å pålegge de norske TV-distributørene Telenor, Telia, RiksTV, Allente (Canal Digital og Viasat) og Altibox å stoppe den utenlandske pengespillreklamen på kanalene til Discovery.

For Discovery virker det viktigere å tjene penger på folk som sliter med pengespill, enn å ta ansvar og følge loven. Da er det gode grunner til å håpe på at Medietilsynet vinner frem med sitt pålegg.