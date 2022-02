Dát lea doaimmaheaddječálus ja dat ovddasta Vårt Land oainnu. Váldodoaimmaheaddjis ja politihkalaš doaimmaheaddjis lea ovddasvástádus sisdoalu hárrái.

Vai mii nagodivččiimet eastadit sápmelaččaid cielahemiid ja vealahemiid, de berre sámi identitehta ja giella boahtit mihá eanet oidnosii stuoraservodagas go dat odne dahká. Sámegiela čalmmustahttin lea deaŧalaš oassi dan barggus, nu go ovdamearkka dihte šuhkoládebuvttadeaddji Freia lea dahkan go lea bidjan sámegiel teavstta Mielkerulla šuhkoládii. Dan birra dadjá buvttadeaddji ahte «dat lea sámegiela čalmmustahttin, muhto dat ovddasta maiddái deaŧalaš oasi Norggas – ja lea deaŧalaš oassi min čuolastagas ‘unna oasáš Norggas’».

Dál lea áigi láddan dasa ahte Oslo suohkan váldá ovddasvástádusa sámi álbmoga hárrái, ja galbegoahtá sámegillii. — Vårt Land

Sámi álbmotbeaivvi, guovvamánu 6. beaivvi, dajai Romssa sátnejođiheaddji Gunnar Wilhelmsen (Ap) ahte buot almmolaš visttit miehtá riikka berrejit galbet sámegillii. Mii leat áibbas ovttaoaivilis suinna – danne go sámegiella gullá min oktasaš kultuvrii, ja vai sámegielagat besset dovdat iežaset oidnojuvvon ja bures boahtin almmolašvuhtii. Erenoamážit berre Oslo dustet Wilhelmsena hástaleami.

Oslo lea oaivegávpot riikkas gos ásset olu sápmelaččat, ja lea dat gávpot gos ásset eanemus sápmelaččat. Oslos lea sámi mánáidgárdi ja sámi skuvla.

Dál lea áigi láddan dasa ahte Oslo suohkan váldá ovddasvástádusa sámi álbmoga hárrái, ja galbegoahtá sámegillii.

Oslo bør skilte på samisk

Som den byen i Norge med flest samiske innbyggarar og hovudstaden i eit land med eit samisk urfolk, bør Oslo ha informasjon og skilt tilgjengeleg på samisk språk.

Skal vi få bukt med hets og rasisme mot samar, bør samisk identitet og språk bli eksponert for storsamfunnet i langt større grad enn i dag. Synleggjering av samisk språk er ein viktig del av denne kampen, til dømes slik sjokoladeprodusenten Freia har gjort ved å ha samisk språk på mjølkerullen. Det handlar ifølgje produsenten om «å skape synlighet og bevissthet rundt samiske språk, men også å representere denne viktige delen av Norge – ein viktig del av ‘et lite stykke Norge’».

På samane sin nasjonaldag, 6. februar, tok Tromsø-ordførar Gunnar Wilhelmsen (Ap) til orde for at alle offentlege bygg, landet over, burde skilte på samisk. Det er heilt rett. Fordi samisk er ein del av vår felles kultur, og fordi samiskspråklege skal kjenne seg sett og velkomne i møte med det offentlege. Særleg Oslo bør ta utfordringa frå Wilhelmsen. Byen er hovudstaden i eit land der det bur mange samar, og den byen i Norge med flest samiske innbyggarar. I Oslo finst det ein samisk barnehage og ein samisk skule.

No er det på tide at Oslo kommune tar sitt ansvar for den samiske befolkninga, og byrjar å skilte på samisk.