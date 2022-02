Vind til havs

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Mens vindkraft på land er blitt kontroversielt, er det bred politisk enighet om at vi må satse på havvind. Den kompetansen vi har fra virksomhet på sokkelen kan utnyttes og videreføres, noe som kan sikre arbeidsplasser når oljevirksomheten må trappes ned. Vi skal erstatte fossil energi med fornybar, blant annet gjennom en storstilt elektrifisering. Vi skal skape nye arbeidsplasser og sikre eksisterende basert på fornybar elektrisitet. Alt dette peker i retning av utbygging av vindkraft til havs.

Beregningene viser at dette bare kan bli lønnsomt med en kraftpris på minst 60 øre kilowatt-timen, altså godt over det vi i normale tider har betalt for strømmen i Norge. Hvordan kan da en slik utbygging finansieres? Den nærliggende løsningen er å eksportere en del av kraften til utlandet, hvor kraftprisen er høyere. Det betyr at det må bygges kabler fra produksjonsplattformene til utlandet.

Utenlandskabler politisk umulig

Men denne vinterens kraftkrise har gjort en slik løsning noe nær politisk umulig. Frykten er at utbygging av enda flere kabler til utlandet vil føre til at norsk kraft forsvinner dit, og at strømprisen kommer til å drives i været. Derfor har regjeringen landet på å dele opp planene, og begynne med en utbygging uten utenlandskabler. Det er kanskje en seier for Senterpartiet, men trolig ville det vært vanskelig for enhver regjering å gå inn for enda flere kabler til utlandet nå.

Problemet blir hvordan vi da skal få finansiert denne utbyggingen. Der er regjeringen ganske vag. Men det er egentlig bare to utveier: Enten må det betales over strømregningen. Eller det må finansieres over statsbudsjettet. Til sjuende og sist er det dermed vi innbyggere i Norge som skal betale – i stedet for at regningen sendes til utlandet.

Egentlig en utsettelse

Derfor er det egentlig en utsettelse av spørsmålet om utenlandskabler som ligger i regjeringens forslag. I neste omgang når havvinden bygges videre ut, vil det sannsynligvis måtte bli slike kabler. Men det ligger etter regjeringens planer nå minst ti år fram i tid. I mellomtiden må vi finansiere havvinden selv.

Denne oppdelingen gjør at utbyggingen kan komme til å gå saktere og bli mindre omfattende enn den ellers kunne blitt. Og den kommer til å koste oss mer. Men det viktigste er likevel tross alt at vi nå kommer i gang. Så kan planene revideres når vi vet mer om hvordan energisituasjonen utvikler seg.