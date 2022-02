Mer enn Viken

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Til helga avgjøres Vikens skjebne på fylkesårsmøtet til Arbeiderpartiet i Viken. Akershus Ap vil beholde fylket, mens Buskerud og Østfold vil ha oppløsning. I utgangspunktet har Akershus flertall, men indre uenighet i Akershus gjør at utfallet er uvisst. Tirsdag kveld er det innkalt til nytt møte i Akershus.

Uansett løsning, så er vi ikke kommet noe nærmere hvordan oppgavene som er for store for kommunene skal kunne ivaretas med lokal forankring. — Vårt Land

Oppløsning av Viken er en av Senterpartiets kampsaker, og de fikk nærmest løfte fra Arbeiderpartiet om det før valget. Om det ikke blir noe av, vil det ramme samholdet i Jonas Gahr Støres regjering. Likevel fronter to av Arbeiderpartiets statsråder den interne kampen i Akershus for å beholde Viken. Dagsavisen hevder at kampen om framtidig makt i Arbeiderpartiet er en del av forklaringen.

Del av en lang prosess

Viken fylke er et resultat av en lang prosess for reformer i lokalforvaltningen i Norge. Kommunene blir for små enheter for mange av oppgavene, og det kreves samarbeid og samordning over større enheter. Samtidig ønsker man å beholde lokal styring, og ikke overlate alt til staten.

Høyre ville løse dette ved å slå sammen kommunene til omtrent hundre storkommuner. Venstre og KrF ville styrke de eksisterende fylkene. Arbeiderpartiet ville slå sammen fylker til større regioner. Det ble Solberg-regjeringen som laget kompromisset, der en del kommuner og noen fylker ble slått sammen. Det ble for en del gjort med tvang på tvers av lokale ønsker – blant annet i Viken.

Griper inn i folks tilhørighet

Mange av fylkene hadde lange røtter tilbake til eldre tider, og var uttrykk for folks følelse av tilhørighet. Det utløser til dels sterke følelser når gammel tilhørighet brytes opp. Derfor har dette hele veien handlet om mer enn praktiske løsninger på administrative problemer.

Viken, som strekker seg fra Hallingskarvet til Halden og har nesten fjerdeparten av landets innbyggere, ble et særlig omstridt resultat av denne prosessen. Men det er ikke uproblematisk å gjenopprette Buskerud, Østfold og Akershus. Uansett løsning, så er vi ikke kommet noe nærmere hvordan oppgavene som er for store for kommunene skal kunne ivaretas med lokal forankring.

Dette handler om mye mer enn Viken. Striden om grenser og inndeling er i ferd med å ta oppmerksomheten helt vekk fra hva det som egentlig er sakens kjerne. Nå må vi snart vende tilbake dit.