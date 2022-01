Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Den siste tiden har det kommet sterk kritikk mot amerikanske angrep i krig, blant annet fordi disse har kostet mange sivile liv. I desember kom New York Times med nye avsløringer. Avisen gravde fram alvorlige opplysninger om USAs krigføring i Irak og Syria. Avsløringene skal vise at USA kan ha gjennomført en rekke luftangrep mot sivile mål.

I Norge har flere satt spørsmålstegn med vår deltagelse i noen av de militære operasjonene. Like etter at den amerikanske avisen hadde publisert sin sak, gikk Rødts leder Bjørnar Moxnes ut og uttalte at den norske regjeringen «stilltiende aksepterer overgrep», eller det som kan være amerikanske krigsforbrytelser. Om dette er en krigsforbrytelse er det ulike meninger om i Norge. Men alle er enige om at det må jobbes langt mer intensivt for å unngå drap av sivile i krig.

Det er positivt at USAs forsvarsminister Lloyd Austin nå vil iverksette reformer for å redusere antall sivile som blir drept i amerikanske militære angrep. — Vårt Land

[ Byene er blitt den nye slagmarken i moderne krig ]

Store sivile tap

Anklagen om at USAs krigføring har gitt enorme sivile tap, og påført sivilbefolkningen i flere land store lidelser, er ikke ny. Watson Institute for International and Public Affairs, i Pennsylvania, har forsket på kriger og militære operasjoner i kjølvannet av 11. september. De har dokumentert at USAs egen «krig mot terror» har ført til at 929.000 mennesker har dødd som direkte følge av krigshendelsene. Av disse er 387.000 sivile. 38 millioner mennesker er på flukt i land som Afghanistan, Pakistan, Irak, Libya, Syria, Jemen, Somalia og Filippinene som et resultat av krigføringen. Mange av tiltakene som ble iverksatt er også kritikkverdige, slik som internering, overvåking og bruk av tortur.

Det er derfor positivt at USAs forsvarsminister Lloyd Austin nå vil iverksette reformer for å redusere antall sivile som blir drept i amerikanske militære angrep. Det er blant annet vedtatt å opprette et «Center of excellence» for vern av sivile, som skal sikre at det blir forbedringer på dette området. Embetsverket i det amerikanske forsvarsdepartementet, Pentagon, får når 90 dager på seg til å legge fram en plan for hvordan man skal unngå sivile tap i kampsituasjoner. Selv sier Austin at: «Dette er en strategisk og moralsk nødvendighet».

[ Pentagon-sjefen lover reformer for å unngå sivile tap ]

Mer fokus på sivile

USA ofte har stått i det som blir betegnet som en realpolitisk tradisjon når det gjelder utenrikspolitikk og krigføring. Derfor er det både gledelig og nødvendig at de selv setter økt fokus på tap av sivile liv i krig. Som alliert av USA bør Norge både oppmuntre og stadig minne USA om at dette er moralsk riktig.