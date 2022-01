En viktig sak – og et viktig skille

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Mandag denne uka startet rettssaken mot det finske riksdagsmedlemmet Päivi Räsänen. Hun er tiltalt for flere ulike ytringer om homofili, som påtalemyndighetene i Finland mener «er egnet til å skape intoleranse, forakt og hat mot homofile» og derfor straffbare.

I sum mener statsadvokaten at «uttalelsene fornekter homofiles like- og menneskeverd, og overskrider derfor ytringsfriheten og religionsfrihetens rammer.»

Prinsipielt viktig

Saken har skapt reaksjoner over hele verden, både i LHBT-miljøer og kristenkonservative miljøer. Räsänen sier til Vårt Land at hun med saken sin vil forsvare kristnes tros- og ytringsfrihet.

Derfor er saken også så viktig rent prinsipielt. Utfallet vil fortelle noe om hvor grensen går for hva man skal kunne ytre om minoriteter og utsatte grupper i samfunnet.

Det er flere påstander og ytringer fra Räsänen som er blitt vurdert underveis i behandlingen av saken. Flere av dem har blitt sett bort ifra fordi de ikke ble regnet som alvorlige nok. De tre punktene som står igjen dreier seg om:

Påstander om at homofili er en «psykoseksuell utviklingsforstyrrelse».

Uttalelser som at «dersom homofili er genetisk, er det en genetisk degenerasjon og en arvelig sykdom».

En post på Twitter, Facebook og Instagram der hun kaller homofili for «skam og synd» og knytter det til Romerbrevet 1:24-27.

Viktig forskjell

Et svært viktig og delvis underkommunisert poeng i denne sammenheng er at det er en stor forskjell på de to første punktene ovenfor og det siste. Å mene og ytre at homofili er synd er et spørsmål om religionsfrihet og helt avgjørende for å sikre den grunnleggende menneskeretten til å tro på det man vil.

Å påstå at homofili er en psykoseksuell utviklingsforstyrrelse og en genetisk degenerasjon og arvelig sykdom er langt mer problematisk å forsvare ut ifra retten til religionsfrihet. Her må det finske rettssystemet ta stilling til om påstandene er innenfor ytringsfrihetens grenser, og det er et annet spørsmål.

Ingen som tror at homofili er synd er tjent med at man sidestiller det med å insinuere at homofili er en sykdom — Vårt Land

Det er enkelt å blande kortene i en sak som dette. Men en slik sammenblanding vil i dette tilfellet kunne bidra til alvorlige misforståelser rundt religionsfrihetens rammer.

Ingen som tror at homofili er synd er tjent med at man sidestiller det med å insinuere at homofili er en sykdom. Det er to vidt forskjellige ting og bør behandles deretter. Forhåpentligvis vil rettens avgjørelse også gjenspeile dette.

