I romjulen, meldte Vårt Land og andre medier om flere urovekkende angrep på kristne i India under julefeiringen. Kristne symboler ble vandalisert og julefeiringen avbrutt flere steder, som følge av voldelige angrep fra høyreorienterte hinduistiske grupper. Fra disse fanatikerne, hevdes det at kristne bruker julefeiringen til å lokke og overtale hinduer til å konvertere til kristendommen, i et land der en tredjedel av delstatene har forbudt konvertering fra hinduisme til en annen tro.

Kristne og muslimske ofre

Rettighetsgruppen United Christian Forum (UFC) registrerte i fjor en økning på 75 prosent i hendelser der kristne indere ble voldelig angrepet for sin tro. Bare i løpet av første juledag meldte indiske medier om sju antikristne hendelser rundt om i landet. Dette selv om landets kristne, med sine 2,3 prosent av befolkningen, ikke utgjør noen som helst trussel mot den hinduistiske majoritetsbefolkningen som utgjør 80 prosent av landets 1,3 milliarder innbyggere.

Enda mer omfattende, er angrepene mot den mer tallrike muslimske minoriteten. De utgjør nærmere 15 prosent av befolkningen. Det rapporteres om åpenlys lynsjing av muslimer som lever av å transportere kveg til slakting, det oppfordres til boikott av muslimske næringsdrivende, bygging av moskeer blir aktivt forhindret, og selv fra hinduistiske prekestoler er det blitt oppfordret til voldelige angrep på muslimer.

Modi fremmer polarisering

India er en sekulær stat, men etter at Indias statsminister Narendra Modi og det nasjonalistiske partiet BJP kom til makten i 2014, har høyreorienterte hinduistiske grupper styrket sin posisjon på tvers av provinsene i India. Dessverre gjør ikke Modi noen anstrengelser for å dempe den økende aggressiviteten mot de religiøse minoritetene. Tvert imot, har Modi og hans regjering fremmet en stadig mer intolerant og hindunasjonalistisk linje, og vært påfallende tause når hinduekstremister og lynsjemobber har gått til sekteriske angrep på muslimer, kristne og andre minoriteter.

Den økende tendensen til flertallstyranni og religiøs undertrykkelse som har fått utvikle seg i verdens største demokrati, India, er alarmerende. Det er en kynisk jakt på syndebukker for å kanalisere misnøyen bort fra landets store problemer og regjeringens vanstyre, og det får dessverre pågå uten altfor plagsom innblanding fra det internasjonale samfunn.