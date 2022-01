Vaksinehåp for fattige

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I helgen passerte Afrika 10 millioner registrerte smittetilfeller, med over 230.000 koronadødsfall så langt. Samtidig var bare 9 prosent av det fattige kontinentets nærmere 1,2 milliarder innbyggere fullvaksinert ved årsskiftet, sammenlignet med godt over 70 prosent i Norge og andre vestlige land. Det er et gap som er foruroligende høyt, så lenge etter at pandemien startet.

Det er nå vesentlig at økt vaksinetilgang følges opp med støtte og bistand så vaksinene kommer helt fram i land med svake helsevesen og dårlig utbygd infrastruktur

Lommeboken avgjør

Hovedproblemet har hele tiden vært at rike land har kjøpt seg plass lengst fram i vaksinekøen. Den solidariske vaksinealliansen Covax skulle hindre at de fattigste landene havnet håpløst bak i køen, men alliansen klarte i 2021 bare å fordele i underkant av én milliard doser, halvparten av målet på to milliarder.

Skjevheten i vaksineforsyningen var ekstra tydelig i de siste seks ukene fram mot jul, da innbyggerne i EU, Storbritannia og USA sikret seg 513 millioner vaksinedoser, et større antall enn de 500 millioner dosene det afrikanske kontinentet samlet mottok i løpet av hele 2021. Samtidig viser tallene for desember, og prognosene for de neste månedene, at Covax omsider er i ferd med å komme i siget med raskt opptrappede vaksineleveranser for afrikanske og andre fattige land.

Donasjoner fra rike land

Den økte vaksinekapasiteten forsterkes av at Covax nå mottar flere donasjoner fra rike land som ikke trenger alle sine bestilte vaksinedoser. Blant annet har Spania nylig donert 20 millioner vaksinedoser til Afrika gjennom Covax, mens Norge har gitt tre millioner doser og lovet ytterligere 3.4 millioner. Det er uansett langt fram til målet til WHO om at 70 prosent av verdens befolkning skal være vaksinert innen midten av 2022, men det positive er at nærmere åtte av ti afrikanere vil si ja takk til vaksine når de får tilbudet, ifølge en undersøkelse foretatt i 19 afrikanske land.

Når vaksinene de neste månedene vil komme i stort antall til fattige land, er det vesentlig at dette følges opp med støtte og bistand så vaksinene kommer helt fram i land med svake helsevesen og dårlig utbygd infrastruktur. Det er allerede eksempler, blant annet i Nigeria, på at millioner av vaksinedoser er destruert på grunn av manglende kapasitet til å få satt vaksinene før utløpsdato. Nå gjelder det å stå løpet ut så det skrikende gapet i global vaksinetilgang kan bli rettet opp.

