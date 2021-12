Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Denne uken ble Amediakonsernet rammet av et hackerangrep. Ukjente kriminelle tok kontroll over sentrale IT-systemer i et av Norges største mediekonsern og stengte store deler av driften ned. Onsdag var det over 80 norsker aviser som ikke kom ut på papir. Det var på håret at Vårt Lands papirutgave, som er kunde av Amedias trykkeritjenester, kom ut.

Kan rammes neste gang

Ingen av nettutgavene ble rammet, og redaksjonene kunne arbeide fritt. Men det er ingen grunn til å slå seg til ro med at det ikke er de som rammes neste gang.

De fleste norske nettaviser er avhengig av lignende fellessystemer som også kan rammes. Den dagen hackerne finner en vei til å slå ut Schibsted, Amedia og NRK samtidig, vil publikums informasjonsbehov og samfunnsdebatten få dårlige vilkår.

Datakriminalitet er blitt en vekstbransje, og eksperter skildrer rene konsernlignende strukturer som leter etter svake punkter hos storbedrifter og forvaltning. I Norge er storbedrifter, kommuner og selv Stortinget rammet av store dataangrep. I andre vestlige land har man sett at sentral infrastruktur og politiske prosesser har blitt angrepet. Oljeledninger stengt, valg er forsøkt påvirket gjennom falske nyheter og tyveri av ledende politikeres eposter.

Hvem som står bak angrepet på Amedia, er ikke kjent. Når det fremsettes krav om løsepenger, peker det mot et kriminelt forsett. Samtidig er det mye som peker mot at denne typen virksomhet får florere ganske fritt i land med regimer som utfordrer demokratiet og folkeretten.

Flere av disse landene holder seg også med rene militærstyrker som har som oppgave å angripe og destabilisere land de oppfatter som fiender. «Fancy Bear», en hackergruppe i den russiske militære etterretningen (GRU), har ifølge PST angrepet både Stortinget og flere virksomheter av stor nasjonal betydning.

Destabilisere demokratiske land

Datainnbrudd, løsepengeangrep, e-spionasje, skjult påvirkning og fake news er bare noen av produktene til militære hacker-industrielle kompleks i land som ønsker å destabilisere demokratiske land.

I løpet av kort tid er store norske medieselskaper, bedrifter og sentrale deler av statsapparatet i Norge rammet. Den kalde krigen har etter en liten pause blitt til en kald hybridkrig. Der er krig der den store samtalen demokratier avhengig av, er blitt selve slagmarken. Det er på tide at Norge ruster opp for å møte denne brutale aggresjonen.

