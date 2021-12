Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

NRKs «Jul med KORK» har skapt mye debatt grunnet grunnet programmets redaksjonelle og kunstneriske valg. Først reagerte tekstforfatter Eyvind Skeie på at gruppa 9 grader nord fremførte en egen versjon av hans moderne klassiker «Tenn lys». Gruppa tok ut de kristne referansene i sangen og endret det siste verset. Der originalen konkluderer med «nå møtes jord og himmel, i barnet lagt på strå», ender den nye versjonen i et vers på tamil, som ifølge NRKs oversettelse sier: «la alle forskjellar mellom kastar og religionar forsvinne».

I et kort svar til Vårt Land skriver gruppa: «Dette er selvfølgelig ikke gjort med vonde hensikter». Det er ingen grunn til å betvile dette, og mye fint kan sies om dere fremføring. Skeie har selv vært forbilledlig i sin omtale av dette, og er tydelig på at ansvaret ligger hos NRK og ikke 9 grader nord. For det underlige i denne saken er ikke at denne gruppa ønsket en kreativ nytolkning av «Tenn lys», men hva statskanalen NRK har tenkt i utviklingen av dette programmet.

NRK sitter igjen med et program som både beskyldes for å ha brutt åndsverksloven og utleiebestemmelsene til kirken de har leid

En hednings jul

For det var ikke bare den nevnte «Tenn lys»-tolkningen som har skapt kontroverser. Menighetsrådet til Nordstrand kirke, som lånte lokaler til produksjonen, hevder rett og slett at NRK har brutt med utleiebestemmelsene. Leder Hans-Jørgen Hagen i Nordstrand menighetsråd viser til de generelle bestemmelsene for bruk av kirkerommet, hvor det står at alle kunstuttrykk kan brukes i kirker, så lenge de tjener «det kristne budskap og lar kirkerommets særlige egenart komme til utfoldelse».

Det er særlig innslaget med Jan Eggum og låten «Når en hedning feirer jul», som Hagen mener bryter med disse bestemmelsene. KORKs orkestersjef Rolf Lennart Stensø hevder på sin side at de hele tiden har «vært åpne om programmet for konserten», men at de vil ta dialogen videre med menigheten.

Lite gjennomtenkt?

Dermed sitter NRK igjen med et program som både beskyldes for å ha brutt åndsverksloven for «Tenn lys»-fortolkningen, og for å ha brutt med utleiebestemmelsene til kirken de har leid. Stensø i KORK innrømmer at saken med Skeie var en glipp, som de har beklaget i etterkant. Men det spørs om beklagelsen har gått langt nok, og om dette mulige bruddet på åndsverksloven burde tas videre.

Tirsdag formiddag hadde Kringkastingsrådet fått 49 klager, og flere vil nok komme. Vi forventer at saken blir behandlet på neste møte i rådet, og er spent på utfallet.

[ Menighet mener NRK brøt leiebestemmelser: – Dette var å gå over streken ]