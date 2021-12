Vi trenger debatt om utviklingspolitikken

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet

«Bistand virker ikke», var tittelen på et intervju NRK hadde med tidligere bistandsarbeider Jens Mjaugedal. Samtidig kom Riksrevisjonen med sviende kritikk av norsk utviklingssamarbeid gjennom fond i regi av Verdensbanken. Fremskrittspartiets Christian Tybring kalte det et «totalslakt av norsk bistandspolitikk». Hvis det var at over 40 milliarder kroner kastes bort, burde det utløse en stor debatt.

Den store oppslutningen om norsk bistand må ikke bli en sovepute. Nettopp av hensyn til de som trenger hjelpen, er det viktig at en kritisk debatt holdes i live. — Vårt Land

Den som tar bryet med å lese intervjuet med Mjaugedal og sette seg inn i Riksrevisjonens rapport, vil oppdage at ingen av dem er noen generell dom over norsk utviklingssamarbeid. Det dreier seg om konkret kritikk av noen sider ved den.

Urealistiske mål?

Mjaugedal har gjennom flere år hatt et hovedansvar for norsk utviklingssamarbeid med Somalia. Det er vanskelig å nå fram med hjelp til vanlige folk når staten ikke fungerer og det er kaos og vold. Derfor har Norge satset på å bygge opp en fungerende stat med demokratiske institusjoner. Mjaugedal har hatt et hovedansvar for det, og han konstaterer at det har vært totalt mislykket.

Det er et relevant spørsmål om vi rett og slett satte oss urealistiske mål. Å få gjort et klansamfunn med sterke islamistiske militser og utstrakt vold og korrupsjon om til et fungerende demokrati, er mer enn noen norske kroner kan utrette. Det betyr ikke at all hjelp til Somalia er bortkastet. Noen prosjekter har vært til hjelp for vanlige folk der.

Riksrevisjonens kritikk går heller ikke på norsk utviklingssamarbeid generelt, men på våre bevilgninger til noen fond i regi av Verdensbanken. Riksrevisjonen skal kontrollere at de pengene Stortinget bevilger går til det formålet de er tenkt. Og konklusjonen er at vi ikke har tilstrekkelig kontroll med at midlene brukes i samsvar med norske bistandsmål. Dessuten at det går for mye penger med til administrasjon.

Viktig med kritisk gjennomgang

Det betyr ikke at Riksrevisjonen sier at disse pengene har vært bortkastet. Men det er viktig å spørre om de er blitt brukt på beste måte. Det kan noen ganger være nyttig å benytte seg av de kanaler og den kunnskap internasjonale organisasjoner har. Men det kan bli for lettvint å gjøre det på den måten, og vi konstaterer at den nye regjeringen har varslet en kritisk gjennomgang av vår bruk av slike fond.

Den store oppslutningen om norsk utviklingspolitikk må ikke bli en sovepute. Nettopp av hensyn til de som trenger hjelpen, er det viktig at en kritisk debatt holdes i live. Da kan vi også unngå å havne i forenklede problemstillinger som at bistand generelt er mislykket.