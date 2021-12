Frykten for religion og livssyn

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Både kristne studentorganisasjoner, Laget (NKSS) og Norges kristelige studentforbund (NKS), og Human-Etisk Forbund (HEF) har fått nei til å ha stand på Høgskulen på Vestlandet i Bergen. I regelverket heter det at standsplass på høyskolen ikke er tilgjengelig for kommersielle aktører, politiske partier og representanter for ulike livssynsgrupper. Men ved valg eller organiserte arrangementer i regi av høyskolen, «kan politiske partier og kommersielle aktører få tilgang til HVL sine arealer». Det er altså kun aktører fra religions- og livssynsfeltet som stenges helt ute.

HEF, Laget og Studentforbundet mener dette «bryter med ideen om et livssynsåpent samfunn».

Både institusjoner og enkeltpersoner frykter tilstedeværelse av religion og livssyn i offentligheten. Kanskje også i frykt for å gjøre noe galt. Men de ser ikke at dette vipper over i en negativ særbehandling av religion og livssyn. — Vårt Land

Generalsekretær Karl Johan Kjøde i Laget skriver på Facebook at «slike holdninger til livssyn er i ferd med å bli institusjonalisert stadig flere steder, hvor nettopp det å brynes på hverandres idéer og ulikheter er selve formålet til institusjonen. Det er farlig og jeg håper vi sammen kan klare å snu trenden». Lomsdalen sier til Vårt Land at dette «oppleves problematisk».

En økende trend

Kjøde har rett i at et slikt syn ser ut til å bre om seg mange steder i samfunnet. Både institusjoner og enkeltpersoner frykter tilstedeværelse av religion og livssyn i offentligheten. Kanskje er de også redd for å gjøre noe galt. Det framstår som frykt for religiøs- eller livssynsmessig smitte. Men de ser ikke at dette vipper over i en negativ særbehandling av religion og livssyn.

Dette er urovekkende og på ingen måte i tråd med ideen om et livssynsåpent samfunn. Men kan ikke kreve likebehandling av religion og livssyn, men samtidig kreve vern mot å bli utsatt for andres religiøse utøvelse. I et liberalt, demokratisk og livssynsåpent samfunn som må man åpne for at ulike livsanskuelser og ulike former for tro og livssyn kan ha sin plass i offentligheten og på en høyskole der folk blir utdannet. Dersom man ikke gjør det, blir det skjevbehandling.

Da blir det feil at en høyskole åpner for at det er mulig for et oljeselskap å være til stede på en høyskole for å rekruttere framtidige ansatte til oljebransjen, mens det ikke er lov for en kristelig- eller livssynsorganisasjon å orientere om sine tilbud til studentene.

Åpen for å endre praksis

Dersom man ikke gjør det, makter man ikke å være en høyskole der ulike samfunnssyn, ulik tro og ulike verdensanskuelser møtes åpent.

Det framstår som om Høgskulen på Vestlandet i Bergen er åpen for å se en gang til på sine retningslinjer. Det bør de gjøre. Ellers står de i fare for å bedrive tros- og livssynssjåvinisme.