En svak britisk statsminister

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Søndag var det to år siden statsminister Boris Johnson og hans konservative parti sørget for et av tidenes største valgskred i britiske parlamentsvalg. Det skulle sikre handlekraft, blå revolusjon og et sterkere Storbritannia utenfor EU, men i stedet går Johnson julen i møte som en av de mest upopulære statsministrene i landets historie.

[ Boris Johnson lover bedre tider i kjølvannet av brexit og pandemi ]

Tirsdag kveld skal Johnson legge fram regjeringens nye koronaplaner for parlamentet. Da forventes en rekke nye smittebegrensende tiltak, tiltak som bare vil fungere dersom de blir akseptert og respektert av befolkningen. Velgeres tillit til regjeringen er imidlertid nær frysepunktet, forverret av enda høyere energipriser enn vi sliter med her til lands. Bare 33 prosent av velgerne støtter nå det konservative partiet, mot 41 prosent Labour, ifølge en fersk meningsmåling gjengitt i Daily Express.

Det ligger an til en misnøyens vinter i Storbritannia, der selv mange i toryenes egne rekker er i ferd med å miste tålmodigheten med Boris Johnson. — Vårt Land

Svak koronahåndtering

Mye av misnøyen skyldes regjeringens vaklende politikk i møte med koronapandemien, som også omfatter flere skandaler rundt regjeringsapparatets egen etterlevelse av restriksjonene. Samtidig som Johnsons regjering har forberedt de nye koronaplanene, kommer det daglig nye lekkasjer om flere juleselskap som ble arrangert i strid med koronareglene i Downing Street for et år siden. Når selv ansatte i regjeringsapparatet så eklatant bryter koronarestriksjonene, mens statsministeren toer sine hender og uten troverdighet hevder han var ukjent med det hele, hvordan kan regjeringen da forvente at britene skal ha tillit til dens koronapolitikk?

Boris Johnson har alltid vært en kontroversiell politiker, med et tøyelig forhold til sannheten. Han vant valget for to år siden på å få Brexit raskt unnagjort, men har overhodet ikke klart å levere på løftene om at Storbritannia skulle stå sterkere utenfor EU.

En misnøyens vinter

Det høyreliberale tidsskriftet The Economist skriver om regjeringens «arroganse, inkompetanse og dårlige dømmekraft», og mener Johnson er en mindre dynamisk statsminister enn selv den svake David Cameron. Og kommentator John Harris i avisen The Guardian mener Johnsons «løgner og tomme løfter drar landet ned i hengemyren».

Det ligger an til en misnøyens vinter i Storbritannia, der selv mange i toryenes egne rekker er i ferd med å miste tålmodigheten med Boris Johnson, mannen som for bare to år siden ble genierklært etter et av tidenes valgskred. Nå regnes det ikke engang som sikkert at Johnson er den som vil lede partiet og landet ved neste parlamentsvalg.

[ Vil ha Rosemarie Köhn på sokkel ]