Ukraina frykter at Russland skal invadere dem. Taiwan frykter at Kina skal invadere dem. Begge forventer at USA skal forsvare dem. Men dermed oppstår også en frykt for en storkrig der verdens ledende makter er involvert.

Verden ble dratt inn i første verdenskrig fordi statene sto på sitt og fryktet for å gi etter for motparten, samtidig som et alliansesystem gjorde at lokale konflikter ble globale. Derfor forsøkte England å forhandle med Hitlers Tyskland for å unngå krig. Men Hitler ville utvide sin makt med krig som virkemiddel, og annen verdenskrig lot seg ikke forhindre.

Viktig å forstå hverandre

Er Kina ute etter å erobre Taiwan uansett? Eller er de bare ute etter å få sin suverenitet anerkjent? Ønsker Russland å ta kontroll over Øst-Ukraina? Eller rasler de med sablene fordi de er redde for at Nato etablerer seg med baser og våpen i deres nærområde? Hvor langt er de villige til å gå for å oppnå det de ønsker?

Slike spørsmål er viktige når USA og deres allierte skal finne ut hvordan de skal agere. Å finne ut av den andres virkelige intensjoner avgjør om det er mulig å finne fram til tilnærminger som kan hindre at konflikten eskalerer. Det er en vanskelig balansegang mellom imøtekommenhet og ettergivenhet, mellom avskrekking og opptrapping.

Derfor er det viktig at lederne snakker sammen i fortrolighet, og ikke bare utsteder offentlige advarsler til hverandre. Men det er også viktig at resten av verden ikke bidrar til å gjøre det vanskeligere å finne konstruktive løsninger. I en spent situasjon kan vi risikere at noen foretar seg noe som plutselig bringer det hele ut av kontroll.

Norge har muligheter

I 2008 gikk Georgia til krig mot Russland for å få tilbake områder Russland hadde erobret. Den georgiske presidenten trodde han hadde USA og Nato i ryggen. Det hadde han ikke, og det ble en tragedie for Georgia og et tap av omdømme for USA og Nato. Nato kan ikke utstede garantier om at Ukraina ikke får bli medlem. Men Nato kan likevel få formidlet at de ikke vil etablere seg der på en måte som truer Russland.

Norge har fra nyttår formannsvervet i Sikkerhetsrådet. Dermed har vi et spesielt ansvar for å bidra til å at fred og sikkerhet blir bevart. Som medlemmer av Nato men naboer med forståelse for Russlands situasjon burde vi ha gode innspill å komme med.