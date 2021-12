Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Regjeringen Solberg overtok styringen av Norge i 2013, med løfte om å satse på beredskap. Nå som pandemien har herjet landet i snart to år, er det gjort altfor lite for å få Norge opp fra bunnplassen i Europa når det gjelder intensivkapasitet på sykehus. Begrunnelsen fra helsemyndighetene for de inngripende tiltakene som ble innført denne uken, er å sikre at kapasiteten i helsetjenesten ikke overbelastes.

Tilnærmet uendret kapasitet

Det er nå over 320 intensivpasienter på norske sykehus. Lederen i Norsk anestesiologisk forening, Jon Henrik Laake, kritiserer regjeringen for å ikke ha oppgradert intensivkapasiteten ved norske sykehus de siste 15 årene. Laake påpeker at kapasiteten er mer eller mindre den samme i dag som den var da pandemien startet 12. mars 2020. Det er denne kapasiteten som risikerer å bli overbelastet.

Helsedirektør Bjørn Guldvog erkjente det samme i NRKs program Debatten tirsdag kveld, der han sa at det har vært en for lav styrking av intensivkapasiteten over flere år og der de faktiske plassene har stått på stedet hvil. Det er en oppsiktsvekkende stor fallitterklæring fra vår ledende helsebyråkrat.

Et minimum av forberedelser

Smittevernloven gir mulighet til å innføre inngripende tiltak, men har samtidig en grense for forholdsmessighet. Jussprofessor Hans Petter Graver sier at det er betenkelig med så restriktive tiltak nå, ettersom kapasiteten i helsevesenet er noe myndighetene har kontroll over. Forholdet mellom de inngripende tiltakene som innføres, og den manglende kapasitetsøkningen i helsevesenet, risikerer å svekke legitimiteten til de tiltakene og den dugnaden som nå trengs.

Regjeringen Solberg sviktet beredskapen. Det er nå tvingende nødvendig at regjeringen Støre ikke lar det samme skje på deres vakt. Pandemien vil sannsynligvis være blant oss i lang tid fremover, og samfunnet vårt vil nok oppleve lignende helsekriser i årene fremover. Et minimum av forberedelser er derfor at beredskapen i intensivbehandlingen på norske sykehus økes for å møte disse utfordringene.