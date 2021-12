Fortjent hyllest til kirketjeneren

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Trygve Skaug har dratt på turnéer i årevis. Der har han lagt merke til en gruppe mennesker som får lite oppmerksomhet. De har han satt seg fore å hylle: Kirketjenerne som får hjulene til å gå rundt.

Skaug peker på at denne gruppen arbeidstakere har blant de mest komplekse jobbeskrivelsene i arbeidsmarkedet: «De må være ekstremt praktiske, omsorgsfulle, allsidige og fleksible. Og så skal de være bestevennen til kirka si, pleie den, og passe på den og de som er inni den, liksom. Det er ikke for hvemsomhelst» sier Skaug.

For syv-åtte år siden begynte Skaug å introdusere «dagens kirketjener» da han holdt konserter. Og han ba publikum klappe for dem. Han forteller til Vårt Land at han merket at denne gruppen ikke var vant til oppmerksomhet, og at det gjorde ham trist. For som han riktig påpeker er disse utrolig viktig for det som skjer i kirka. Slik Vårt Land skrev for noen dager siden ble dette etter hvert til kåringen «Årets kirketjener», som turnégjengen til Skaug står bak. Nå heter prisen «Antonsens ærespris», etter en kirketjener ved navn Antonsen i Borgund som ba om å få sin siste arbeidsdag før pensjonstilværelsen på Skaugs julekonsert.

Viktige for kirken

Vi ønsker å stille oss bak Skaugs hyllest av kirketjeneren. For dette er en gruppe som virkelig fortjener det.

Jobben deres er som Skaug sier allsidig og de må være både fleksible og stå i mange ulike roller i sin hverdag. De har blant annet ansvar for kirkebygget og jobber med klargjøring til gudstjenester, renhold, rydding, omvisninger og reparasjoner. Samtidig skal de møte mennesker som kommer til kirka på en gode måte. Det er en rolle og en jobb i et stort spenn.

Med årene har Skaug møtt mange kirketjenere, og tilbrakt lange dager sammen med dem. Han konkluderer med at disse menneskene er «en helt egen rase». Kanskje kan det best beskrives slik kirketjener Roy Finmark i Bamble, som fikk Antonsens ærespris i 2018, sier det: «Dette er jo’kke en jobb, det er en livsstil».

Vi stiller oss bak hyllesten

Dette er en gruppe som gjør mye av det usynlige, men nødvendige arbeidet for kirka landet rundt. Det er de som sørger for at hjulene går rundt og er samtidig en viktig del av førstelinjen i kirka. Vi mener Skaugs hyllest av kirketjeneren er særs velfortjent og stiller oss bak hyllesten.