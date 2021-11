En varslet utvikling

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I Norge er vi nå i full gang med å sette tredje dose med koronavaksine. På kort sikt trygger det vår egen befolkning mot alvorlig sykdom. Men på lang sikt dukker det opp nye og muterte varianter av koronaviruset i andre land. Omikron-varianten ble oppdaget i Sør-Afrika, der kun 24 prosent av befolkningen er fullvaksinert. Det er imidlertid uklart hvor den har oppstått. Den nye varianten har minst 30 mutasjoner. Det er derfor noe usikkert om vaksinene beskytter i like stor grad mot den nye varianten.

Vårt Land skrev i helgen om at seks ganger så mange vaksinedoser går til boosterdoser, som til lavinntektsland. «Et tydelig uttrykk for at rike land prioriterer seg selv over fattigere land», sier Norad-sjef Bård Vegar Solhjell, som mener dette gjør at vi står i fare for å forlenge pandemien.

Mange advarsler

Dagfinn Høybråten, Kirkens Nødhjelps generalsekretær, uttalte til VG lørdag at ingen må bli overrasket over det som nå skjer. Han peker på at de rike landene har vært utrolig trege til å dele vaksiner og finansiere vaksiner til lavinntektsland. Dermed kan nye varianter lettere utvikle seg. «Fasiten i dag er at 5 prosent av befolkningen i lavinntektslandene er vaksinert, samtidig som det er satt over 7 milliarder doser, altså flere enn det er mennesker på jorda», sier Høybråten.

Høybråten kaller situasjonen for lavinntektslandene tredobbel urettferdighet: Først har de rike landene forsynt seg grådig av vaksineproduksjonen, så har man lovet bort vaksinedoser, men vært trege til å oppfylle løftene og når viruset kommer tilbake, da stenger man grensene: «Det er egentlig en moralsk kollaps», sier generalsekretæren i Kirkens Nødhjelp.

I samme båt

Allerede i oktober 2020 sendte Sør-Afrika, India, Kenya og Eswatini inn et forslag til Verdens handelsorganisasjon (WTO) om et midlertidig unntak fra patentreglene for koronamedisin. Dette gjaldt både vaksiner, diagnostikk og medisinsk teknologi. De begrunnet dette med at den mest effektive responsen til pandemien, krever rask tilgang til effektive og rimelige medisinske produkter. Norge bør jobbe aktivt for å få et slikt unntak på plass.

Koronapandemien har vist at vi alle er i samme båt. Dersom det lekker i den ene enden av båten, hjelper det sørgelig lite å ta på seg to sett med regnjakker i den andre enden. Det er på tide at vi nå begynner å tenke mer globalt på flere av de store krisene som truer verden i årene som kommer. Dette gjelder både klimakrisen, faren for forverring av denne pandemien, og andre mulige pandemier og kriser.

Rike land må bort fra tenkningen at vi karrer til oss selv. Det er en dypt umoralsk holdning. Når det gjelder krisene som nå truer verden, kan denne holdning også ramme våre egne befolkninger hardt til slutt.

