Tidligere denne uken ble det kjent at stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) har brutt reglene for Stortingets pendlerboliger. Hansen, som ble valgt til stortingspresident i oktober, etablerte seg i 2014 med mannen sin i et hus på Ski – 29 kilometer fra Oslo. Stortingets regler krever at man bor minst 40 kilometer unna Stortinget for å ha rett på pendlerbolig. Tre år senere, i 2017, sa Hansen opp pendlerboligen i Oslo. De tre årene hadde hun vært registrert på hybelen til Trond Giske (Ap) i Trondheim, uten at hun ga Stortingets administrasjon informasjon om boligen i Ski.

Påfallende misforståelser

Det er påfallende at en person som nå har den høyeste posisjonen i Norge etter kongen, ikke har vært i stand til å forstå regelverket for Stortingets pendlerboliger. Det burde ikke være vanskeligere å forstå Stortingets egne regelverk, enn det er for brukere av NAV å forstå reglene for mottak av trygd og sosialtjenester. I prinsippet må vi kunne stille strengere krav landets øverste folkevalgte som lager landets lover, enn for dem som mottar tjenester av NAV.

En av de viktigste oppgavene for den nyvalgte stortingspresidenten, har vært å rydde opp i misbruket av Stortingets pendlerboliger. Nå som Eva Kristin Hansen selv har misbrukt disse reglene, bør hun overlate ryddejobben til en av sine kollegaer i Stortinget.

Må sikre tilliten

Hun sa selv da hun tiltrådte vervet som stortingspresident at Stortinget må jobbe hardt for å gjenreise tilliten blant folk, og at det har vært mange saker som har bidratt til å svekke tilliten til norske politikere. Det er minst like rett nå som stortingspresidenten selv er blant dem som bryter ned tilliten.

Å overlate ryddejobben til noen andre enn Eva Kristin Hansen, handler om å sikre troverdighet og tillit til at Stortinget tar jobben med å rydde i egne regelverk på alvor. Stortingspolitikerne har lenge vært for blinde for egne privilegier, og hvor sterkt behovet er for tydeligere og strengere regler.