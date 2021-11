Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet

Problemet er at intensjonen fra G20-gruppen ikke er fulgt opp med troverdige løfter for å nå dette målet, som er i tråd med Parisavtalen i 2015. Det er heller ikke noe som tyder på at klimatoppmøtet COP26 i Glasgow klarer å bli enige om tilstrekkelig konkrete og forpliktende tiltak til at de globale utslippene kan bortimot halveres allerede innen 2030, noe som trolig er en forutsetning for å nå målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

Fyrer med kull

Et vesentlig grep for å lykkes med G20-gruppens tidligere mål om å bli karbonnøytrale innen 2050, er en raskere utfasing av kullkraftverk enn hittil planlagt. Selv om lederne i EU og de 19 landene i verden med størst økonomi ble enige om å stanse finansieringen av kullkraftverk i utlandet innen utgangen av 2021, så er verdens to mest folkerike land – India og Kina – fortsatt ikke villige til å forplikte seg til en nedtrappingsplan av sine egne kullkraftverk.

At verken Kinas president Xi Jinping eller Russlands president Vladimir Putin har planer om å dukke opp på klimatoppmøtet i Glasgow, er dessverre et talende symbol både på manglende vilje til å forplikte seg til smertefulle utslippskutt, og på den farlige mistilliten som nå hersker mellom stormaktene.

Risikerer 2,7 grader

Dette bekrefter realismen i tonene fra FNs generalsekretær António Guterres under åpningen av klimatoppmøtet, der han konstaterte at den globale oppvarmingen kan bli på hele 2,7 grader ved århundreskiftet, dersom man ikke får opp tempoet og skjerper de løftene som er gitt hittil. Selv Storbritannias statsminister Boris Johnson, som er vertskap for det ett år forsinkede klimatoppmøtet, innrømmer at det ikke ligger an til at COP26-møtet vil lykkes i å få noen formell enighet om 1,5-gradersmålet.

Allerede nå er verden nesten 1,2 grader varmere enn under førindustriell tid, med stadig hyppigere forekomster av ekstremvær som hetebølger, flommer, kraftige stormer, tørke og branner. Det er nesten vanskelig å ta inn over seg hvor kritiske forhold en stor del av klodens innbyggere vil måtte leve under om bare en generasjon eller to, inklusive risiko for utstrakt matmangel og massivt migrasjonspress, dersom temperaturstigningen skulle bli nærmere det dobbelte av de 1,5 gradene vi ideelt sett burde klare å oppnå.

Det hviler et enormt ansvar for å unngå dette på de over 120 statslederne som denne og neste uke samles i Glasgow.

