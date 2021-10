Libanon på kanten av stupet

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Sist uke brøt det ut kamper med skyting mellom medlemmer av sjiamuslimske Hizbollah og en av de kristne militsene. Kampene foregikk nettopp i det området hvor det ble kjempet hardest i borgerkrigen for femti år siden.

Kamphandingene har utgangspunkt i spørsmålet om landets makthavere skal stilles til ansvar for vanstyret. Konflikten har lammet den nye regjeringen som ble utnevnt for en måned siden.

Det dreier seg om en dommer, Tarek Bitar. Han er satt til å granske hvem som er ansvarlige for den enorme eksplosjonen i fjor som ødela det sentrale Beirut og kostet hundrevis av menneskeliv. Dommeren har stevnet en rekke maktpersoner, deriblant Hizbollah-ledere. Dette har ført til at Hizbollah nå krever at regjeringen skal avsette Bitar. Det har også kommet trusler mot hans liv.

Splittede kristne

Sist torsdag gikk tusenvis av svartkledde Hizbollahmedlemmer mot rettsbygningen i Beirut. Den ligger i en kristen bydel som utgjorde frontlinjen i borgerkrigen 1979-90. De ropte shia-slagord, noe som førte til at den kristne militsen mente de måtte forsvare bydelen mot angrep. Det hører med til historien at det hovedsakelig var de kristne delene av byen som ble ødelagt i eksplosjonen i fjor.

De kristne i Libanon er delt i to fraksjoner. De som sto bak skytingen sist uke tilhørter det maronittiske opposisjonspartiet LF, som har aner tilbake til den kristne militsen i borgerkrigen. Men det største kristne partiet, som er partiet til parlamentspresident Michel Aoun, er alliert med Hizbollah. Sammen med det sjiamuslimske partiet Amal har de flertallet i parlamentet, og har der blokkert alle forsøk på reelle reformer eller å gi landet et styre som fungerer. Hizbollah har flere mann under våpen enn den libanesiske hæren.

Dyp økonomisk krise

Denne politiske krisen bidrar til den dype økonomiske krisen landet er i. Bankvesenet fungerer ikke, det er nesten umulig å få tak i drivstoff, strømmen fungerer nesten ikke, og matvarene blir stadig dyrere. De som kan, reiser fra landet. De fleste av dem er kristne. Libanon er det landet i Midtøsten som fortsatt har en stor kristen befolkning. Nå kan også det ta slutt.

Parlamentet har nettopp bestemt at det skal holdes valg i mars neste år. Men så lenge systemet som garanterer makten til de samme grupperingene består, vil ikke valget endre noe. Libanesernes håp er nå en dommer som forsøker å stille makthaverne til regnskap. Om han blir tvunget vekk, brister også det håpet.