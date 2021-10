Utfordrende likestillingskrav

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Onsdag forrige uke ble den nye regjeringens plattform lagt frem. I den krever den nye regjeringen, bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, blant annet at tros- og livssynssamfunn må ha minst 40 prosent av hvert kjønn for å motta statsstøtte.

Aps stortingsrepresentant Kari Henriksen sa til Vårt Land i den forbindelse at dette ikke er noe de innfører fordi det høres fint ut, men fordi de kjenner til at det er et reelt problem for enkelte mennesker i tros- og livssynssamfunn.

God intensjon

I fjor skrev flere norske medier blant annet om Tawfiiq Islamsk Senter på Grønland i Oslo, der kvinnelige medlemmer som ville bli medlemmer av styret opplevde at de ble møtt med stengte dører.

Det er dypt problematisk dersom kvinner som ønsker å være en del av de administrative organene som forvalter de offentlige tilskuddene i norske trossamfunn blir møtt med stengte dører.

Derfor er også intensjonen bak likestillingskravet god, og på mange måter en klok måte å bidra til mer likestilling i norske trossamfunn på. Lignende krav har fungert godt i andre mannstunge sektorer.

Kvinner i flertall

Samtidig er det naturlig å stille spørsmål ved om en slik politikk er formålstjenlig. Både generalsekretær i Norges Kristne Råd Erhard Hermansen og generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssyn Ingrid Rosendorf Joys synes kravet er utfordrende.

Som de begge trekker frem er ofte medlemsmassen i norske trossamfunn skjevt fordelt mellom kjønnene. Det finnes for eksempel buddhistiske forsamlinger som består av 80 prosent kvinner. Skulle regjeringens nye krav gjelde for disse forsamlingene vil det i praksis bli en diskriminering mot kvinnene fordi de ville blitt underrepresentert, påpeker Buddhistforbundets generalsekretær.

En samme type problemstilling vil oppstå i flere menighetsråd i Den norske kirke, der kvinner i flere steder er overrepresentert og det er vanskelig å få rekruttert nok menn.

Kan få motsatt effekt

Det er alltid best når forandring kommer innenfra, men det er ikke alltid den gjør det. Derfor er regjeringens krav i mange tilfeller på sin plass. Flere norske trossamfunn trenger en dytt i riktig retning når det kommer til likestilling.

Men vi håper samtidig at den nye regjeringen klarer å skille mellom ulike trossamfunn og se hva slags forandring som kreves i den enkelte forsamling.

Regjeringen bør for alle del unngå å skjære alle over én kam og innføre et krav som i verste fall kan få motsatt effekt enn ønskelig.

