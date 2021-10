Maktmisbruk i arv

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det var en stor oppmuntring i kampen for menneskerettighetene på Filippinene da den filippinske gravejournalisten Maria Ressa ble tildelt årets Nobels fredspris, sammen med den russiske journalisten Dmitrij Muratov. Ressa, som driver gravenettstedet Rappler, har lenge vært en modig pådriver for å dokumentere presidentens brutale krig mot narkotika, og for å avdekke korrupsjon blant næringslivsfolk knyttet til presidenten.

Nobelprisvinner Maria Ressa trenger all den støtte og beskyttelse hun kan få i kampen for å avdekke det grove maktmisbruket som pågår på øverste politiske nivå i Filippinene. — Vårt Land

Eks-politisjef kandidat

Samme dag som fredsprisen ble kunngjort, var også fristen for å melde seg på kappløpet om å avløse Duterte som president etter valget 22. mai neste år. De 97 navnene på listen utgjør et bredt politisk spekter, men lite tyder på at utfallet vil føre til større respekt for demokratiske spilleregler, rettssikkerhet og menneskerettigheter på Filippinene.

Den siste kandidaten som registrerte seg som presidentkandidat var senator Ronald dela Rosa, nær alliert med Duterte, og tidligere sjef for den nasjonale politistyrken. Han har flere ganger forsvart Dutertes og politiets brutale og blodige «krig mot narkotika», som siden 2016 har kostet langt over 6.000 mennesker livet, mange drept i det som ligner rene utenomrettslige likvideringer.

Etterforskes av ICC

Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) har siden 2018 gransket Filippinenes kamp mot narkotika for forbrytelser mot menneskeheten. Duterte har svart med å trekke landet ut av ICC og nekte ethvert samarbeid med domstolen. Nå er åpenbart målet å sikre seg en etterfølger som gir ham immunitet mot straffeforfølgelse, enten det ender med tidligere politisjef dela Rosa, eller datteren Sara Duterte-Carpio.

Duterte-Carpio er - som faren før henne - borgermester i landets tredje største by, Davao, og har fram til 15. november mulighet til å bli påmeldt presidentvalget. Hun vil ifølge meningsmålingene i så fall være favoritt, foran tidligere senator Ferdinand «Bongbong» Marcos Jr., sønn av den korrupte og despotiske tidligere president Ferdinand Marcos. Det understreker at Nobelprisvinner Maria Ressa nå trenger all den støtte og beskyttelse hun og hennes journalistkollegaer kan få, i kampen for å avdekke det grove maktmisbruket som pågår på øverste politiske nivå på Filippinene.

