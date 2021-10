Utøya-overlevende i regjeringen er en seier for demokratiet

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Torsdag formiddag tok Støre-regjeringen over makten i Norge. To av de ferske statsrådene er Utøya-overlevende: kunnskapsminister Tonje Brenna (33) og næringsminister Jan Christian Vestre (35).

Det var et sterkt øyeblikk da statsminister Jonas Gahr Støre pekte på det faktum at disse to nå trer inn i den norske regjeringen. Det var en tydelig rørt statsminister som sa at demokratiet har vunnet over udemokratiske og farlige krefter.

De som ble drept

I et intervju i Aftenposten forteller Vestre om sine tanker på slottsplassen: «Da statsministeren sa dette i dag, tenkte jeg spesielt på alle de vi mistet. Det er noe vi fortsatt tenker på og lever med. Det motiverer meg til å stå på enda mer for demokratiet og alt det som vi trodde på da, og som vi tror på nå».

Tonje Brenna forteller til samme avis at mange av de som overlevde ikke har klart å fortsette sitt politiske engasjement: «Vi har klart å komme hit. Samtidig er det er mange som ikke orket det. Det er også forståelig. For det å overleve terror er i seg selv belastende, men det å fortsette å jobbe med å ytre seg om de tingene som kanskje gjorde at du i utgangspunktet ble angrepet, kan også føles belastende.»

Debatten om 22. juli

Terroren var en nasjonal tragedie. For de som opplevde det har det selvsagt satt dype og tunge spor. Ikke minst har svært mange i AUF og Ap opplevd at de ble stående alene i årene etter. Det er trist, men forståelig at mange ikke orket å engasjere seg videre politisk.

Dessverre har også samfunnsdebatten bidratt til å legge stein til byrden for mange av de overlevende. De har opplevd at debatten om 22. juli har lagt sterke begrensninger på hvordan de kunne ytre seg om de politiske rammene rundt terroren. Derfor var det så viktig at vi fikk en ny debatt i vår, der blant andre ungdomspolitikere fra flere partier stilte seg bak AUF og Aps ønske om et mer åpent ordskifte.

Vårt felles minne

At to av de nye statsrådene er blant dem som overlevde Utøya er viktig av mange grunner. En av dem er at de bærer med seg personlige erfaringer med hvilke dype spor det setter i mennesker å ha vært utsatt for terror. Det gjør dem bedre rustet til å forstå hvor viktig det er at regjeringen jobber aktivt for å forebygge slik hendelser.

Men det aller viktigste er nettopp den symboltunge demokratiske seieren som ligger i dette: Politisk motivert terror kan ikke knekke en demokratisk bevegelse.