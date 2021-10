Sportsvasking skitner fotballen

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det saudiske oljefondets styreleder er landets mektige kronprins Mohammed bin-Salman, mannen som etter alt å dømme gav klarsignal til det bestialske drapet av den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi for tre år siden.

Det er trist at Premier League og laget fra den tidligere gruvebyen Newcastle så kritikkløst lar seg sportsvaske av et brutalt regime som kynisk utnytter supporternes kjærlighet til fotballen. — Vårt Land

Drap og krigføring

Saudi-Arabia må tåle jevnlig kritikk for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, inklusive grov kjønnsdiskriminering, offentlige henrettelser og fengsling av regimekritikere. Tross en viss liberalisering av innbyggernes rettigheter de siste årene, er kongedømmets internasjonale ry kritisk svekket som følge av Khashoggi-likvideringen, samt den brutale krigføringen i Jemen.

Nå skal imidlertid midler fra Saudi-Arabias parallell til det norske oljefondet utnyttes til å bygge opp Newcastle United FC til et lag som kan konkurrere om ligatittelen i fotballens «hjemland», for potensielt å kaste et mer positivt lys over Saudi-regimet. Kanskje vil laget kunne måle seg med Manchester City, som i 2008 ble solgt til Sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan fra kongefamilien av Abu Dhabi, det mektigste blant de syv arabiske emiratene.

[ Stortinget må rydde opp ]

Fotball VM i Qatar

Saudi-Arabias oppkjøp føyer seg dermed inn i rekken av investeringer for å sportsvaske søkkrike golfstater som sliter med manglende demokrati og menneskerettsbrudd. Kritikken av Qatar som arrangør av fotball-VM neste år har pågått i over 10 år, med alt fra korrupsjonsanklager til dystre rapporter om dødelige arbeidsforhold for gjestearbeiderne som bygger de overdådige stadionanleggene. Qatar - for øvrig Saudi-Arabias erkefiende - benytter systematisk idretten til å sminke sitt udemokratiske rykte. Det inkluderer storsatsing på internasjonale idrettsstevner og eierskap av det franske storlaget Paris Saint-Germain (PSG), som har verdens to dyreste spillere i stallen, Neymar og Messi.

Mange Newcastle-supportere jubler, og forsvarer det saudi-arabiske oppkjøpet med garantier om at regimet ikke skal blande seg opp i den daglige driften av klubben. Det er trist at Premier League og laget fra den tidligere gruvebyen så kritikkløst lar seg sportsvaske, av et brutalt regime som kynisk utnytter supporternes kjærlighet til fotballen til å vende oppmerksomheten bort fra egne grove menneskerettighetsbrudd.

[ Tørres: Norsk utenrikspolitikk må bli tydeligere ]