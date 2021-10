De mørkebrune kreftene

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Et hakekors, «fuck» og «HH». Det er påskriften som torsdag ble tagget på kirkestua til Sødorp kirke i Vinstra i Nord-Fron. Fra Nord-Fron kirkelige fellesråd ber de nå om at den som har foretatt hærverket melder seg og betaler kostnaden kirken hadde med å få fjernet skriften fra kirkeveggen.

Symboler som krenker

Det er ikke rart at Hamar-biskop Solveig Fiske reagerer sterkt. Hun sier blant annet at «dette er en uakseptabel handling som det er viktig å ta avstand fra».

Til Vårt Land skriver biskopen følgende: «Det er alltid trist når det blir gjort hærverk på kirker og bygg tilhørende kirken. Dette er en uakseptabel handling som det er viktig å ta avstand fra. I dette tilfellet er det brukt et symbol som representerer undertrykkelse, folkemord og krenking av menneskeverdet. Derfor er det viktig å være oppmerksom når dette dukker opp. Det påminner oss om det kontinuerlige arbeidet med holdninger og vårt felles ansvar for å forebygge utenforskap».

For det er dette det handler om. Hakekorset symboliserer alt det biskopen peker på. I tillegg er høyreekstreme krefter nå sterkt til stede mange steder i Europa.

Selvsagt kan vi håpe at dette er mer uskyldig enn vi frykter. At hakekorsene er gutte- eller jentestreker, utført av noen som ikke forsto den tunge symboleffekten. Men vi har all grunn til å ta slike symbolsterke handlinger på alvor. For symbolene er tett knyttet til høyreekstreme eller høyreradikale miljøer.

Må ikke tas lett på

Begge de to største terroranslagene vi har hatt på norsk jord ble utført av menn med tilknytning til slike miljøer. Det ene skjedde 22. juli 2011 i regjeringskvartalet og på Utøya. 77 mennesker ble brutalt drept. Det andre skjedde 10. august 2019 i gjerningsmannens hjem, der han drepte sin stesøster i kaldt blod på grunn av hennes hudfarge. Han forsøkte også å drepe så mange som mulig i en moské i Bærum like etter.

I Sverige er de høyreekstreme elementene sterkt til stede. De har blant annet opptrådt så truende at jødiske synagoger og forsamlingshus har måttet stenge ned av frykt for vold og terror.

Kampen mot høyreekstreme holdninger må kjempes med alle midler, og det må aldri aksepteres eller tas lett på at høyreekstreme symboler blir brukt i det offentlige rom.