Vårt Land: En svært gledelig gjenåpning

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Av og til er en millimeter nok», sang Anne Grete Preus for snart 30 år siden. Men det seneste halvannet året har det vært alt for lite – både én og to meter har vært den nødvendige avstanden under pandemien.

Derfor var det forløsende å høre statsminister Erna Solberg på fredagens pressekonferanse kunngjøre: «Meteren gjelder ikke lenger.» Denne setningen ville vært totalt uforståelig for to år siden – men i mellomtiden har viruset også satt seg i språket og etablert en rekke vaner og nyord som har gjort unntakstilstanden til den nye normalen. Å høre Ernas kunngjøring var derfor svært forløsende. Fra lørdag kl. 16 gjelder ikke lenger smittevernstiltakene. Nå er den nye ordlyden at vi er tilbake til en normal hverdag, med økt beredskap.

Dette var regjeringens 208. pressekonferanse under pandemien, som NRK poengterte. Tallet alene er en påminner om ekstremitetene i situasjonen vi har vært igjennom.

Var i vente

Vi var mange som kikket spent ned mot våre danske naboer da de gikk for full gjenåpning for to uker siden. Noen av oss fryktet nok at det var i overkant uansvarlig, mens mange andre bare gledet seg med danskene over at de kunne leve som normalt igjen. Og nå er det altså vår tur denne helgen.

Gjenåpningen er en triumf for samfunnet vårt, som vi nå høster fruktene av.

Vi tror de fleste gleder seg over dette budskapet. Ikke minst fordi den politiske beslutningen er gjort etter helsefaglige råd. Andre land har håndtert pandemien langt dårligere enn oss, nettopp fordi de helsefaglige rådene har måttet vike for politisk opportunisme. Men Norge har lyktes å sette kunnskapen fremst, og så diskutere de politiske valgene stort sett med innestemme. Det er en triumf for samfunnet vårt, som vi nå høster fruktene av.

Fortsatt varsomt

Samtidig er det viktig å huske på at det i denne nye normalen fremdeles finnes særlige hensyn. Man skal fortsatt holde seg hjemme og teste seg ved symptomer. Manglende isolering ved påvist sykdom kan gi deg bot. Og hvis situasjonen forverres, kan tiltak gjeninnføres, som det ble presisert på fredagens pressekonferanse.

Vi i Vårt Land har i vår dekning av pandemien særlig undersøkt konsekvensene for sårbare grupper. Dette gjelder både smittevernskonsekvensene – men også sykdommen i seg selv. Og selv om vi støtter gjenåpningen, minner vi om at det fortsatt finnes risikogrupper som frykter konsekvensene for økt smitte, som uvaksinerte barn med bakenforliggende sykdommer.