Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Presidenten er selv ikke medlem av Forente Russland, men partiet er hans redskap til makt i nasjonalforsamlingen, Dumaen. Det har resultert i en valgkamp der myndighetene har gjort store anstrengelser for å svekke de demokratiske mulighetene til opposisjonen.

Allerede i januar ble opposisjonslederen Aleksej Navalnyj fengslet da han returnerte til Russland etter å ha blitt behandlet i Tyskland for forgiftning, og partiet hans ble forbudt. En rekke kandidater er nektet å stille for angivelig å ha bånd til Navalnyjs organisasjon, andre er arrestert, mens hundrevis av vanlige støttespillere er kalt inn til forhør, trolig for å skremme dem fra å protestere mot valgresultatet. Samtidig fortsetter kneblingen av uavhengige medier.

Det er beklagelig for Russlands befolkning hvis Putins autoritære styre får fortsette utover inneværende periode. — Vårt Land

Svekket oppslutning

Før alle stemmene var talt opp, lå regjeringspartiet Forente Russland an til å sikre seg 45 prosent av stemmene, mot Kommunistpartiets 22 prosent, ifølge landets valgkommisjon. Det er i så fall en tilbakegang for Forente Russland fra 54 prosent ved forrige valg i 2016, mens Kommunistpartiet går tilsvarende fram. Men fordi bare halvparten av de 450 plassene i nasjonalforsamlingen er basert på landsomfattende oppslutning, og resten fordeles på de kandidatene som får størst oppslutning i valgkretsene, så vil Forente Russland fortsatt sikre seg to tredjedeler av plassene i Dumaen.

[ Teknologigigantenes knefall ]

Putin hadde nok håpet på enda bedre tall, som ville underbygge hans popularitet, men både Forente Russlands tilbakegang og en valgdeltakelse på under 50 prosent, tyder på at presidentens posisjon er svekket. En stor andel av velgerne, og særlig de unge, oppfatter det som bortkastet å stemme, fordi Kreml uansett vil vinne og gjennomføre sin politikk.

Økende misnøye

Det er også stor misnøye med prisstigning, svekket levestandard, korrupsjon og infrastruktur som forfaller, samtidig som regjeringen i 2018 til store protester satte opp pensjonsalderen.

Vladimir Putin har vært Russlands mektigste mann siden han ble statsminister i 1999, og deretter president. Nåværende presidentperiode utløper i 2024, men i fjor ble det gjennomført sterkt kritiserte grunnlovsendringer som i teorien kan gjøre det mulig for Putin å beholde makten helt til 2036. Det er sterkt beklagelig for Russlands befolkning hvis hans autoritære styre får fortsette utover inneværende periode.

[ Aalborg: Ropstad gikk av som en ekte leder ]