Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Støttespillerne til den fengslede opposisjonslederen i Russland, Aleksej Navalnyj, hadde planlagt å bruke appen «Stem smart» under det russiske parlamentsvalget som ble avholdt denne helgen. Appen fungerte på den måten at den rådet velgerne til å samle seg bak de kandidatene som man antok hadde størst sjanse til å slå noen av regjeringspartiets folkevalgte, i valget som startet fredag. Appen var derfor et taktisk og demokratisk pionerarbeid.

Fjernet appen

Russiske myndigheter hadde i lengre tid truet Apple og Google med konsekvenser, dersom appen ikke ble fjernet fra deres app-butikker, Appstore og Google Play. Blant annet skal teknologigigantene ha blitt truet med at deres ansatte i Russland kunne havne i fengsel. Selskapene ble også truet med store bøter. Ifølge Putin-regimet var appen ulovlig, fordi den brøt med «både ordlyden og intensjonen i loven», slik Putins nære medarbeider Dmitirij Peskov formulerte det.

Når smarttelefonene, sosiale medier og teknologigigantene for alvor gjorde sitt gjennombrudd for 10–15 år siden, trodde mange at det ville bety en positiv forskjell for demokrati og menneskerettigheter. Slik opplevde mange at sosiale medier fungerte under den arabiske våren, for eksempel. Etter hvert har vi dessverre sett at det motsatte har skjedd. Teknologiselskapene er ikke mer idealistiske på demokratiets vegne enn resten av oss.

Diktatorlover

Det er tydelig at den russiske presidenten Vladimir Putin med helgens valg har endret strategi fra en slags autoritarianisme til et selvsikkert diktatur. Ved å slette appen fra deres butikker gjør Apple og Google det lettere for han. Google og Apple er nå medansvarlige for å bringe opposisjonen i Russland til stillhet. Det handler ikke om å være lovlydige, for de russiske lovene er laget for å fremstille Navalnyj og alle andre opposisjonelle som fremmede agenter og ekstremister.

Det er ingen grunn til at selskaper som Google og Apple skal spille etter Vladimir Putins pipe.