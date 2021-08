Prestevikarene må ivaretas bedre

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I dagens Vårt Land møter vi prestevikar Anne Guro Grette som akkurat har fullført sitt andre år på teologistudiet på Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun er ikke i tvil om at det er prest hun skal bli og har åpenbart hatt en svært lærerik sommer.

Den norske kirke er helt avhengige av slike som Anne Guro Grette. Hun representerer fremtiden til den norske folkekirken. Som Vårt Land har skrevet om tidligere er det blitt spådd at Den norske kirke kan mangle 200 prester om fire år. I 2017 var over halvparten av norske prester over 50 år.

Et ensomt yrke

Teologistudentene er med andre ord livsviktige. Derfor er det urovekkende lesning at Grette svarer kontant nei på spørsmål om hun har følt seg godt forberedt til sommerjobben sin gjennom de to årene på teologistudiet. Så skal det selvsagt sies at noen vil mene at presteyrket er et såpass krevende yrke at man kanskje aldri vil føle seg helt forberedt, for eksempel til å holde sin første begravelse eller ha sin første sørgesamtale.

Likevel bør både studiestedene og Den norske kirke ta på alvor det Grette etterlyser, nemlig bedre oppfølging av prestevikarene. Som hun så godt beskriver kan presteyrket bli ganske ensomt. At dette særlig gjelder faser der man er ny som prest, for eksempel på et mindre sted, er ingen hemmelighet.

Selv om mye har endret seg siden da er det verdt å merke seg at undersøkelser fra 2009 viste at urovekkende mange prester ­bærer på en stor ensomhet, både rent sosialt og når det kommer til å dele trosliv. Da Vårt Land omtalte tematikken igjen i 2018 var det flere prester som fortsatt kjente seg igjen i beskrivelsene.

En vei å gå

Dette er faktorer ved presteyrket mange unge teologistudenter kanskje ikke er klar over. Derfor er det så viktig at de føler seg ivaretatt av arbeidsgiver. Når Grette etterlyser mer debriefing og kontakt med andre ansatte er det strengt tatt ikke så mye å be om. Hun synes Den norske kirke fortsatt har en vei å gå. Det er vi enige i.

Stiftsdirektør i Hamar bispedømme, Freddy Knutsen, innrømmer det samme, og sier de vil se nærmere på rutinene sine for å ta kontakt med prestevikarene i løpet av ansettelsesperioden. Det er godt sted å starte.

Den norske kirke har nemlig ikke råd til å miste én eneste fremtidig prest. Derfor er det nå så viktig at de hører på studentene og handler deretter.

