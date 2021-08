Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

De dramatiske meldingene fra Afghanistan om Talibans fremrykking er hjerteskjærende. De voldsomme kampene, tallet på drepte og alle flyktningene gir assosiasjoner til den skremmende historien om Afghanistans borgerkrig på 1990-tallet, rett før Taliban innførte sitt fryktinngytende styre som varte helt til 2001.

Etter at USA og Nato begynte sin tilbaketrekking fra Afghanistan i mai, har Taliban på enkelte tidspunkt hevdet å ha kontroll over 85 prosent av det sentralasiatiske landet. Taliban har nå kontroll over 15 provinshovedsteder.

Som PRIO-forsker Kristian Berg Harpviken sa til Aftenposten torsdag: «Det man ser er rett og slett en ny flyktningkatastrofe. Men veldig mange kommer seg ikke ut av landet fordi grensene er stengt».

Moralsk kapitulasjon

Selv om de utenlandske styrkene ble trukket ut, er fortsatt mange av afghanerne som jobbet for disse igjen i Afghanistan – noe spesielt Vårt Land og Forsvarets Forum har dokumentert gjennom en serie artikler. Disse afghanske hjelperne risikerer å bli straffet med døden av Taliban for sitt samarbeid med de fremmede styrkene. Vi kan ikke tillate at det skjer.

Storbritannia og USA sender nå over 3000 soldater til Afghanistan for å hente ut de lokale hjelperne som har støttet styrkene de 20 årene disse landenes militære har oppholdt seg i landet. I Norge er beskjeden at de afghanske hjelperne som allerede har søkt om opphold i Norge, ikke vil få sakene sine opp til ny vurdering. Danmark har beskjed til sine afghanske hjelpere med avslag at de vil få en ny hastevurdering. Begrunnelsen i disse landene er at situasjonen har endret seg dramatisk.

Iverksett nødvendige tiltak

Å la de afghanske hjelperne havne i hendene på Taliban er en uverdig moralsk kapitulasjon.

UD sier at de følger utviklingen i Afghanistan nøye, og vurderer fortløpende å evakuere det norske ambassadepersonellet. Alle øvrige norske borgere som oppholder seg i Afghanistan er allerede sterkt oppfordret til å forlate landet.

Norge burde snarest iverksette nødvendige tiltak for å hente de afghanske hjelperne og deres familier til Norge. Alternativet er å stå til ansvar for det Taliban vil utsette disse menneskene for. De siste to årene har vi ikke brukt kvoten for å hente flyktninger til Norge, på grunn av pandemien, så vi har både mottaksplasser og budsjetter som gjør det mulig å håndtere denne akutte krisen.