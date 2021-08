Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Vårt Land har denne uken skrevet om hvordan Frp nå driver opprydning i egne rekker, der tillitsvalgte og medlemmer nektes å ha medlemskap i den rasistiske organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN). Partiet har blitt kritisert for å ha folk i sine rekker som ved jevne mellomrom har kommet med rasistiske og stigmatiserende utspill.

[ Muslimsk krafttak mot antisemittisme må til ]

Spesielt i forbindelse med tiårsmarkeringen for 22. juli ble partiet utfordret til å ta et større oppgjør med, og avstand fra, ytterliggående holdninger i egne rekker.

Sterkt og viktig signal

Nå ser det ut som partiet setter opp en mur mot SIAN. I en e-post skriver Øistein Lid, assisterende generalsekretær i Frp, at «Fremskrittspartiet er åpent for alle som støtter vår politikk. Et medlemskap i Sian er ikke forenlig med å være medlem av et liberalistisk folkeparti som Fremskrittspartiet. Det har vi sagt klart og tydelig ifra om». Det er et sterkt og viktig signal.

Det ligger et større ansvar på Frp for å ta avstand til ekstreme holdninger i spørsmål om innvandring og islam, ganske enkelt fordi partiet tiltrekker seg flere med disse holdningene enn de andre partiene gjør. — Vårt Land på lederplass

Også partileder Sylvi Listhaug har gjort det klart at Frp tydelig og klart tar avstand fra SIAN. Det er helt greit å være kritisk til islam, fremholder hun, men man kan ikke skjære alle muslimer over en kam. Det er viktig at Frp-lederen gjør dette klart.

Skryt til Frp

Filter Nyheter er blant nettstedene som har drevet mye kritisk journalistikk på forholdet mellom Fremskrittspartiet og organisasjoner som SIAN, for eksempel med avsløringen av at ordførerkandidaten for Frp på Nesodden før kommunevalget i 2019, John Brungot, hadde vært aktiv i SIAN over flere år. Saken endte med at partiet ekskluderte Brungot.

[ Frp-veteran fikk valget mellom partiet og SIAN-medlemskap ]

Det ligger et større ansvar på Frp for å ta avstand til ekstreme holdninger i spørsmål om innvandring og islam, ganske enkelt fordi partiet tiltrekker seg flere med disse holdningene enn de andre partiene gjør.

Samtidig er det viktig at de som har innvandringskritiske holdninger opplever seg representert av et politisk parti som forholder seg til det liberale demokratiets spilleregler. Derfor gjør Frp klokt i å gjøre den nødvendige opprydningen blant sine tillitsvalgte og medlemmer i spørsmålet om SIAN. Partiet fortjener også skryt for denne innsatsen.

Når de er sagt bør også andre partier følge Frps eksempel.