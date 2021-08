Muslimsk krafttak mot antisemittisme må til

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

De siste dagene har det blitt skrevet mye om at imam Noor Ahmed Noor har kommet med antisemittiske uttalelser på Facebook. Muslimsk Dialognettverk, Det mosaiske trossamfund og Antirasistisk Senter er blant dem som har reagert på de jødefiendtlige Facebook-postene. Det er bra at det muslimske nettverket Minhaj-ul-Quran valgte å suspendere ham fra sin stilling. Det er også forbilledlig at Islamsk Råd Norge har tatt tydelig avstand fra hans antisemittiske uttalelser.

[ Imam suspendert etter antisemittiske uttalelser ]

Men på dette feltet er det dessverre en stor og omfattende jobb å gjøre. For dessverre viser HL-senterets forskning hvordan stereotypiske forestillinger om jødisk makt og internasjonal innflytelse er mer utbredt blant muslimer enn i befolkningen generelt.

HL-senterets forskning forteller blant annet at 42 prosent i det muslimske utvalget mener at «jøder har altfor stor innflytelse over internasjonal økonomi» (mot 13 prosent i befolkningen), og bare ni prosent avviser denne påstanden (46 prosent i befolkningen). Blant muslimene er det 28 prosent som støtter påstanden «verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser» (mot 13 prosent i befolkningen).

To minoriteter

Selvsagt er det viktig å skille mellom antisemittiske holdninger og handlinger. Forskeren som er intervjuet sier dessuten at selv om man støtter noen stereotypiske forestillinger, betyr det ikke at man er antisemitt i den forstand at ens verdensbilde er dominert av antijødiske ideer. Likevel ser hun at slike ideer kan ha en innvirkning. Derfor er det foruroligende at det er så høy grad av antisemittisme blant norske muslimer.

Både muslimer og jøder er to minoriteter i Norge. Begge de to gruppene vet hvor stigmatiserende og farlig slike stereotypiske holdninger av folkegrupper eller religiøse grupper kan være dersom enkeltindivider blir radikaliserte. Men det er også alvor for minoriteters trivsel og leveforhold dersom andre har negative holdninger rettet mot dem. Det kan både føre til manglende opplevelse av trygghet og livskvalitet.

Moskeene må også ta grep for å bekjempe holdninger i den voksne, muslimske befolkning. Et slik arbeid er uhyre viktig for at vi som samfunn i årene som kommer. — Vårt Land

Stort ansvar

Siden de antisemittiske holdningene er så utbredt i muslimske miljøer har moskeer og muslimske ledere et særlig ansvar. Forrige uke skrev vi at moskeer har tatt grep for å hindre radikalisering av unge muslimer. Dette har vi nylig rost på lederplass. Men moskeene må også ta grep for å bekjempe holdninger i den voksne, muslimske befolkning. Et slik arbeid er uhyre viktig for at vi som samfunn i årene som kommer.

[ Støre kan tjene mer enn Solberg på å skjerpe klimapolitikken ]