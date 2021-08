Krevende i Mosambik

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Søndag ble det meldt at mosambikiske og rwandiske styrker hadde tatt kontroll over den viktige havnebyen Mocimboa da Praia i Cabo Delgado-provinsen. Jihadiststyrkene har dermed mistet sin viktigste skanse etter at de første islamistiske angrepene i Mosambik startet i 2017. Siden er minst 3.100 mennesker drept i provinsen, og 820.000 fordrevet fra sine hjem.

Vi frykter at den altfor ensidige satsingen på en militær løsning i kampen mot de ekstreme jihadistene i Mosambik vil vise seg å være en feilslått strategi. — Vårt Land

Fare for spredning?

Den islamistiske opprørsgruppen kaller seg al-Shabaab, med påståtte bånd til terrororganisasjonen Den islamske staten (IS). Styrken i IS-tilknytningen er omdiskutert, men med bitre erfaringer fra islamistopprør i Mali og den øvrige Sahel-regionen, samt med Boko Haram i Nigeria og al-Shabaab i Somalia, er frykten at opprørsgruppen vil kunne utnytte et fotfeste i det nordlige Mosambik som springbrett for ytterligere spredning i regionen.

Kampen mot opprørerne har vært fort av den mosambikiske hæren, som er ansett som korrupt, svakt utstyrt og dårlig trent. I tillegg er det hyret inn omstridte private militære kontraktørfirmaer fra Russland og Sør-Afrika. Den siste måneden er strategien endret, der flere afrikanske land har sendt soldater gjennom Samarbeidsorganisasjonen for det sørlige Afrika (SADC). I tillegg har Mosambiks president Filipe Nyusi invitert et tusentalls godt trente spesialsoldater fra Rwanda, som har ledet an offensiven som har tvunget opprørerne på retrett.

[ Jerusalem må vente ]

Grunn til skepsis

Det er likevel flere grunner til å vente med jubelen. Opprørerne har gode muligheter til å omgruppere til langvarig geriljakrig, og både opposisjon og andre aktører i Mosambik er sterkt kritiske til at rwandiske styrker er invitert uten diskusjon og forankring i parlamentet. Mistanken er at blant Rwandas motiver er å sikre seg Frankrikes goodwill, ved å beskytte franske Totals enorme investering på 20 milliarder dollar i et gassanlegg i provinsen.

Vi frykter at den altfor ensidige satsingen på en militær løsning i kampen mot de ekstreme jihadistene i Mosambik vil vise seg å være en feilslått strategi, slik vi har sett blant annet i Mali. Det må legges langt større vekt på forhandlinger og forbedringer av de elendige økonomiske og sosiale forholdene, som er drivkraft bak opprøret. Mosambikiske myndigheter bærer et tungt ansvar for at så lite av rikdommen fra de enorme naturressursene har kommet brede lag av befolkningen tilgode.

[ Klima større enn politikk ]