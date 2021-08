Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Donald Trump flyttet USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, og Joe Biden har latt denne avgjørelsen stå. Bare Guatemala og Kosovo har fulgt USAs eksempel. Nå foreslår stortingskandidat Joel Ystebø fra Kristelig Folkeparti at Norge skal følge etter.

Ystebø kan vise til Kristelig Folkepartis program, hvor det står at Norge skal flytte ambassaden så snart det ikke er til hinder for fredsprosessen. KrF stemte i vår i Stortinget mot et forslag fra Fremskrittspartiet om å flytte ambassaden nå. Ystebø viser til at fredsforhandlingene ikke har ført til resultat, og mener det aldri blir en perfekt tid for flyttingen.

Jødene har vunnet tilbake sin gamle hovedstad

Jerusalem har alltid hatt en spesiell plass i jødenes bevissthet. Da Israel ble erklært som stat i 1948, sloss de med store tap for å beholde forbindelsen mellom kysten og Jerusalem. Jordan erobret den gang Øst-Jerusalem og Gamlebyen. I 1967 erobret Israel hele Jerusalem, og annekterte snart etter Jerusalem som en del av Israel. For noen er dermed saken klar: Jødene har fått sin gamle hovedstad tilbake, og vi bør anerkjenne det.

Å anerkjenne Israels ensidige anneksjon ved å flytte ambassaden til Jerusalem, vil innebære å sette strek over rettferd for palestinerne og sette sluttstrek for tanken om en forhandlingsløsning. — Vårt Land

Men det ville være en utillatelig forenkling av virkeligheten og historien. Jerusalem har også en spesiell posisjon i palestinernes bevissthet. De kristne palestinerne er stolte av å ha hatt ansvaret for de kristne helligdommene. Muslimene ser Jerusalem som sin tredje helligste by. Palestinerne ønsker Jerusalem - eller Al Quds - som hovedstad.

Jerusalem er dessuten viktig for alle verdens jøder, kristne og muslimer, som en by nær knyttet til deres religions historie. Det var erkjennelsen av dette som gjorde at FN i sin delingsplan for Palestina bestemte at Jerusalem skal være en internasjonal by. Tiden og utviklingen har løpt fra denne løsningen. Men Jerusalem angår langt flere enn de som bor i området.

Endelig avtale er ikke blitt noe av

Oslo-avtalen i 1993 bestemte at Jerusalems status skulle avklares i en endelig sluttavtale. Det har aldri skjedd, og fredsprosessen har stanset opp. Men å anerkjenne Israels ensidige anneksjon ved å flytte ambassaden til Jerusalem, vil innebære å sette strek over rettferd for palestinerne og sette sluttstrek for tanken om en forhandlingsløsning.

Følelsene er sterke når det gjelder Jerusalem. Så sent som i vår fikk vi demonstrert hvor lett antennelig dette spørsmålet er. Det er all grunn til å trå forsiktig i et slikt terreng. Norge bør ikke drive med ensidige tiltak som kan bidra til mer uro.