Denne uken sa Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kikre, at han vil ta initiativ til et religiøst oppgjør med holdningene bak 22. juli-angrepet. Han vil ta kontakt med andre religiøse ledere i Norge for å sette i gang en slik prosess. Han sa blant annet til Vårt Land: «Ti år etter 22. juli ser vi fortsatt at det er ekstremistiske holdninger blant både de religiøse, og andre i befolkningen. Det krever at vi fortsetter arbeidet i enda større grad enn vi har gjort til nå».

Fykse Tveit tror at religiøse aktører kan spille en forebyggende rolle for blant annet barn og unge i kampen mot ekstremisme.

Inspirert av religiøse tekster

Vi vet at både Anders Behring Breivik og Philip Manshaus lot seg inspirere av religiøse tekster og symboler. Det samme gjelder både høyreekstrem og islamistisk terror som har vært utført flere steder i verden.

Vi vet også de som utfører terror ofte ikke har så god kunnskap til sin egen religion. Et forskningsprosjekt fra Tyskland viste blant annet at islamistiske terrorister hadde lite kunnskap om Islam. Dette fant de blant annet ut ved å studert tekstmeldinger sendt mellom selverklærte islamister i Tyskland.

Det er viktig at initiativet fra Fykse Tveit samler så mange religiøse ledere i Norge som mulig. Et slikt systematisk dialogarbeid kan forebygge ekstremisme, frykt og fiendtlige holdninger i mange miljøer. — Vårt Land på lederplass

Mangel på kunnskap om kristendom og kristen etikk preger også det tankegodset som både Behring Breivik og Manshaus la for dagen. Derfor er både dialog og religiøs opplæring i samfunnet uhyre viktig, slik at mennesker på let etter tro og religiøs tilknytning får mulighet til å finne gode svar og møte mennesker som kjenner sine egne livssyn godt.

Støtte fra muslimsk hold

Det er gledelig at andre religiøse ledere gir støtte til Fykse Tveits initiativ. Basim Ghozlan er forstander for Det Islamske Forbundet og er tilknyttet Rabita-moskeen i Oslo. Han ønsker et slikt samarbeid og sier blant annet at han vil samarbeide med andre krefter i kampen mot ekstremisme.

