Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det er all grunn til å ta i bruk store overskrifter og dystre analyser om det dødelige ekstremværet som sist uke særlig rammet Tyskland, med opp mot 200 døde. Mest av alt fordi det er et forvarsel om de hyppigere katastrofer som er i vente på grunn av de ekstremt raske – og langt på vei menneskeskapte - klimaendringene som verden allerede står midt oppe i.

Det er samtidig påfallende hvor taust det er om den omfattende drukningsdøden som ukentlig pågår i Middelhavet. Også det er på mange måter en menneskeskapt katastrofe. Det handler om migranter med håp om et bedre liv i Europa, mange på flukt fra vanstyre og fattigdom, delvis forsterket av den globale oppvarmingen som rammer ekstra hardt i noen av verdens mest klimasårbare områder.

Det er beklagelig at europeiske land ikke tar større ansvar og setter inn flere redningsfartøy i Middelhavet. — Vårt Land

Doblet antall døde

I første halvår i år omkom minst 1.146 flyktninger og migranter i forsøk på å ta seg over Middelhavet til Europa, dobbelt så mange som i første halvår i fjor. Og dette er bare de registrerte dødsfallene. Et ytterligere menneskeskapt bidrag til denne tragedien, er kriminelle menneskesmuglere som kynisk rekrutterer migranter med drømmer om et bedre liv, og tar tusenvis av dollar for å stue dem ombord på overfylte og livsfarlige farkoster.

Blant årets ofre for denne trafikken er den algeriske rap-artisten Sohail Al Sagheer, en 22-åring som 24. mars dro ut fra Oran i Algerie sammen med ni venner. Knappe to uker senere ble liket hans funnet, skylt i land på den algeriske kysten. Den unge sangeren nådde aldri det forlokkende Spania, og hadde han kommet dit, ville han møtt et Europa som i økende grad vender ryggen til migranter og flyktninger.

Må ta mer ansvar

Det er beklagelig at europeiske land, som har ressursene til det, i det minste ikke tar større ansvar og setter inn flere redningsfartøy i Middelhavet. I stedet støtter man seg i stor grad på at land i Nord-Afrika skal hindre mennesker fra å legge ut, ofte med store humanitære kostnader.

De 15.000 migrantene som Libya stanset og returnerte i første halvår, risikerer ifølge menneskerettighetsorganisasjoner å bli plassert i interneringsleirer og bli utsatt seksuelle overgrep, vold, utpressing og tvangsarbeid. Dette, og den «usynlige» drukningsdøden i Middelhavet, kan vi ikke fortsette å akseptere nærmest som uunngåelige naturkatastrofer.

[ Fra klosteret til kjærligheten ]