Det glipper for Abbas

Klokka fire om morgenen sist torsdag brøt palestinske sikkerhetsstyrker inn i huset i Hebron der Nizar Banat sov. I følge familien ble han banket opp før de tok ham med. Senere på dagen ble han erklært død, og dødsårsaken ble oppgitt å være slag mot kropp og hode. Familien anklaget de palestinske myndighetene for å ha myrdet ham.FN-utsending Tor Wennesland krever en uavhengig gransking.

Det er nødvendig å ta inn over seg at Abbas tid er utløpt og at det er i alles interesse at palestinerne får en ordnet overgang til et bedre styre. — Vårt Land

Banat var en kjent kritiker av de palestinske myndighetene gjennom videoer han postet på Facebook, og han var også kandidat til parlamentsvalget som skulle vært holdt i mai. Han var tidligere medlem av president Abbas parti Fatah, men gikk hardt ut mot presidenten for korrupsjon, udugelighet og samarbeid med Israel. Han kritiserte også Hamas og Israel.

Krav om presidentens avgang

Etter at han var død, samlet det seg hundrevis av demonstranter utenfor president Abbas kontor i Ramallah og forlangte presidentenes avgang. Sikkerhetsstyrkene gikk voldsomt til verks mot demonstrantene og arresterte mange av dem. Det har tidligere vært mange demonstrasjoner mot de palestinske myndighetene, men at de direkte forlanger presidentens avgang, er noe nytt.

Abbas har de siste månedene mistet de siste restene av tillit han hadde. De fleste mente han avlyste valget fordi han var redd for å tape. Så ble det kjent at de palestinske myndighetene hadde sikret covid-19-vaksiner til seg selv, samtidig som de er ute av stand til å skaffe tilstrekkelig vaksiner til befolkningen. Og Abbas ble anklaget for passivitet og manglende lederskap under konflikten i Jerusalem i vår.

Hamas styrker sin stilling

Hamas har siden april styrket seg kraftig på meningsmålingene. Mens ulike lister knyttet til Fatah eller tidligere Fatah-medlemmer lå best an i april, har nå Hamas en solid ledelse. Samtidig er heller ikke Hamas uten videre populært på den palestinske grasrota, der frustrasjonen er stor over alle politiske ledere. Og det er mange på Vestbredden som ikke ønsker et islamistisk styre.

Om valget hadde blitt gjennomført som varslet, kunne det kanskje utkrystallisert seg et nytt lederskap. Nå er det ytterst uklart hva som vil komme om Abbas faller. Det kan nok forklare at omverdenen er forsiktig med kritikk av Abbas. Men nå er det nødvendig å ta inn over seg at hans tid er utløpt og at det er i alles interesse at palestinerne får en ordnet overgang til et bedre styre.

