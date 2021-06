Bollestads viktige budskap

Slik vi har skrevet på nyhetsplass, forteller KrF-topp Olaug Bollestad i sin nye bok om da hun ble grovt seksuelt trakassert av en misjonsleder. Nå ber hun menigheter være sin kristne plikt bevisst.

[ Olaug Bollestad ønsker kristent metoo-oppgjør ]

Bollestad så baksida

Slik beskriver Bollestad det med egne ord: «Tanken på at ungane mine kunne bli eksponerte for hallelujastemning – ei slik sterk, ukritisk og einstemmig begeistring – skremde meg. Eg hadde sett baksida av det. Misjonsleiaren som hadde befølt meg inne på kontoret sitt, var ein slik hallelujamann».

I intervjuet med Vårt Land sier Bollestad: «Jeg har vært opptatt av å fortelle disse historiene med en hensikt: At folk forstår at slike overgrep kan påvirke et helt liv».

Det er god grunn til å rette en takk til Olaug Bollestad for at hun nå forteller sin historie. Det er viktig at også mennesker med makt, som er synlige forteller. Det kan gjøre det lettere for andre å fortelle og bearbeide sine opplevelser.

Kristne lederfigurer har ofte et stort og solid nettverk. Mens varslerne ofte er unge personer. Som avis ser vi at nettverkene mobiliserer til fordel for sine mektige venner, mens det sjelden mobiliseres for offeret. — Vårt Land på lederplass

Skjer trolig fortsatt

Så er det utrolig viktig at kristne organisasjoner og kirker ikke tenker at dette er noe som skjedde for mange år siden, og at det ikke lenger er relevant i dag. Det er tvert imot god grunn til å tro at slike overgrep skjer fortsatt - også i kristne sammenhenger.

Det er også grunn til å være ekstra på vakt i kristne sammenhenger. Som vi vet fra før, er det ofte en ekstra stor belasting og skaper større sår når slik overgrep skjer fra mennesker man ser opp til i kristne sammenhenger. De påståtte overgrepene er ikke sjelden utført av lederfigurer.

Kristne lederfigurer har ofte et stort og solid nettverk. Mens varslerne ofte er unge personer. Som avis ser vi at nettverkene mobiliserer til fordel for sine mektige venner, mens det sjelden mobiliseres for offeret.

Varslingsstrukturer må på plass

Tiden er nå inne for å ta denne problemstillingen på aller dypeste alvor. Både små og store kristne kirker, forsamlinger. og organisasjoner bør sikre at det finnes gode varslingsstrukturer. Disse strukturene bør være både kjente og godt organisert.

Det hviler det et stort ansvar på kristelige organisasjoner og kirker til å overlate slike saker til nøytrale eller utenforstående instanser.

Å jobbe med slike rutiner kan synes som en stor belastning for små organisasjoner. Det er likevel viktig å peke på at denne belastningen aldri kan bli like stor som overgrepene har vært for enkeltmennesker.

[ Anmeldelse: Bollestad skyr ikke unna ubehagelige detaljer i sin svært personlige biografi ]