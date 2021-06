Exit Netanyahu

Benjamin Netanyahu er den lengstsittende statsministeren i Israel. Men måten han har klamret seg til makten de to siste årene har svekket hans ettermæle kraftig. I realiteten mistet han flertallet for to år siden. Delvis for å prøve å redde seg unna en korrupsjonssak, og delvis ut fra en oppfatning at bare han kan styre Israel, har han manøvrert seg til å bli sittende gjennom hele fire valg.

[ Netanyahu splitter Israel ]

Det ble Netanyahus gamle samarbeidspartnere og partifeller som til slutt felte ham. Netanyahu skjøv ut alle som truet hans posisjon og ikke viste absolutt lojalitet. Dermed slo de lag med opposisjonen til venstre for å felle ham. Den nye regjeringene er derfor en uvanlig konstruksjon av ytre venstre og ytre høyre.

Jødiske religiøse ut, muslimske politikere inn

For første gang på mange år dannes det en regjering i Israel som ikke støtter seg på de ultraortodokse religiøse partiene. I stedet kommer de arabiske islamistene inn i regjeringen. Dette er en dramatisk vending i israelsk politikk, som åpner for nye muligheter.

Det kan trengs, for Israel er inne i en kritisk tid. Den avgående presidenten, Reuven Rivlin, sa nylig at han frykter en borgerkrig. Konflikten mellom landets arabiske og jødiske borgere kom til overflaten under Gazakrigen gjennom alvorlige opptøyer. De ultraortodokse jødenes utenforskap fikk en dramatisk konsekvens da folk ble trampet i hjel i en religiøs seremoni som politiet hadde gitt opp å prøve å kontrollere.

[ Tragedien på Meronfjellet ]

For første gang på mange år dannes det en regjering i Israel som ikke støtter seg på de ultraortodokse religiøse partiene. I stedet kommer de arabiske islamistene inn i regjeringen. — Vårt Land

Og så kommer den evige konflikten med palestinerne på Vestbredden og i Gaza. Der er det ingen grunn til å ha store forventninger til denne regjeringen. Bennett, som er statsminister de to første årene, vil utvide bosettingene og er svoren motstander av palestinsk stat. Mahmoud Abbas, som leder islamistpartiet, prioriterer bedre forhold for de palestinske borgerne av Israel.

Spriker i alle retninger

De arabiske borgerne av Israel har ofte vært omtalt som en sikkerhetsrisiko, som måtte holdes unna makten, og Israels jødiske karakter har vært understreket og praktisert på en måte som har satt dem stadig mer utenfor. At de nå får plass i regjeringen, kan bedre forholdene.

Det eneste som samler denne regjeringen, er ønsket om å kaste Netanyahu. Ellers spriker partiene i alle retninger. Det blir ikke lett for dem å samle seg om en klar politisk linje, og det er duket for mange kriser og konflikter. Det er ikke engang sikkert de får flertall i tillitsvoteringen neste uke. Men de representerer likevel noe nytt, som kan gi Israel nye muligheter.

[ Det hellige episenteret ]