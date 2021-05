Hetsen må stoppes

De siste årene har det utviklet seg en hets-trend i Norge som nå må tas alvorlig tak i. MDG-politiker Lan Marie Berg har vært en av de aller mest utsatt. Hetsen mot henne har pågått gjennom mange år og de hetsende uttalelsene har stadig fått drøyere karakter.

Dersom vi ikke greier å få bukt med ukulturen vil det over tid føre til et betydelig demokratisk problem. — Vårt Land på lederplass

Viktig dokumentasjon

Etter at redaktør av Filter Nyheter, Harald Klungtveit, la ut en skjermdump av en rekke hetsende kommentarer om Berg på en Facebook-gruppe, bestemte politiet seg for å etterforske. Politiet skal se på om ytringene ansees som hensynsløs adferd og oppfordring til straffbare handlinger. Dersom noen finnes skyldig i disse to overtredelsene er strafferammen henholdsvis to og tre år.

En av dem som har reagert kraftig på hetsen mot Berg er olje- og energiminister Tina Bru. Hennes reaksjon var spontan og svært betimelig.

Når det er sagt, er både hensynsløs atferd og trusler blitt mer vanlig i samfunnet. De fleste som har vært på sosiale medier vet at det jevnlig utføres det som til tider kan framstå som massive tirader mot både politikere og maktpersoner, men også mot sivile enkeltpersoner. Dette har ført til at en rekke personer, særlig yngre kvinner, har valgt å trekke seg tilbake fra offentligheten. Når dette skjer er det åpenbart et demokratisk problem.

Ber om unnskyldning

Det er bra at administratoren for Facebook-gruppen «Vi som er totalt imot MDG» nå har bedt Berg om unnskyldning. Gruppen har rundt 63.000 medlemmer, og er nå satt på pause. Likevel er det grunn til å påpeke at gruppens administratorer burde gjort dette for lenge siden. De har latt denne hetsen leve lenge uten at de har gjort noe med den.

Nå oppfordrer politiet flere til å si ifra dersom de har opplevd eller sett hetsende eller truende adferd på nett. Det bør flere gjøre. Dette er en god mulighet til å få fram i lyset hvilke drøye subkulturer som lever rundt om på nettet.

Lan Marie Berg sier det selv godt, i sin omtale av hetsen: De er «usaklige og hatefulle kommentarer som er ment til å distrahere eller skremme».

Dugnad mot trollene

Det er nå på tide at vi alle bidrar til å ta en dugnad med å anmelde hets når vi oppdager det. Enten det er rettet mot oss selv eller andre. Dersom vi ikke greier å få bukt med ukulturen vil det over tid føre til et betydelig demokratisk problem.

